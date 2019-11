Zpěvačka Bagárová se před návštěvou u Krause bála. Jak uspěl v show její zápasník?

Před dvěma roky byla Bagárová sama hostem v Show Jana Krause. Svému milému ale před natáčením neradila. „Neměli jsme si o tom čas popovídat. Akorát jsem mu řekla, ať přinese nějaké dárečky,“ prozradila zpěvačka.

Muradov tak měl pro moderátora přichystané rukavice ze zápasu, triko a speciální magazín deníku Sport FIGHT. „Monika mi přála hodně štěstí jak před zápasem,“ smál se zápasník a Bagárová to hned vysvětlila. „Já jsem se tehdy bála, co mě čeká. Měla jsem trému. Pan Kraus je ale skvělý člověk,“ řekla přítelkyně bojovníka MMA.

Nakonec byla spokojená nejen ona, ale i publikum a samotný Jan Kraus. „Šlo mu to krásně. Bavilo mě to a bylo to super,“ usmívala se Bagárová.