Muradov o bitvě s Vémolou či mámě na Instagramu. Bagárová mě chápe, říká | iSport.cz

V kleci predátor, mimo kolbiště veliký vtipálek. MMA bijec Machmud Muradov se snad pořád směje. A má proč, daří se mu jak v zápasech, tak v osobním životě. Díky úspěchům na poli sportu může zajistit svou rodinu v rodném Uzbekistánu a navíc našel lásku v krásné zpěvačce Monice Bagárově. I přes to, že je teď na šťastné vlně, pořád má na paměti, že zítra může být všechno úplně jinak.

Ohlášení vašeho souboje s Patrikem Kinclem vzbudilo velikou odezvu. Překvapilo vás to?

„Ano, až takovou reakci jsem nečekal. Ale upřímně, je mi to jedno. Ať už zápasím na začátku turnaje, nebo v rámci hlavní karty, neprožívám to rozdílně. Nikdy nevnímám žádný souboj jako významnější. Jedu si pokaždé svůj styl, vždy respektuju soupeře. A do souboje nastupuji s úsměvem a vím, že díky tvrdým tréninkům jsem připravený na cokoliv.“

Takže to, že se má jednat o hlavní duel turnaje v O2 areně pro vás nic neznamená?

„Ne. Do každého zápasu makám stejně. Na maximum. A v tomto případě tomu bude taky tak.“

Je pravdou, že jste organizaci XFN zadal podmínku, že chcete dostat za zápas zaplaceno o více než měsíc dopředu?

„Ano, pokud peníze nepřijdou, tak zápas zruším, protože se nemůžu soustředit na to, jestli mi zaplatí nebo ne. A ještě existuje jeden důvod, kvůli kterému bych byl schopen zápas odvolat a to, kdyby dostal nabídku od UFC. S oběma podmínkami ale XFN souhlasilo. Tak uvidíme. Každopádně budu rád, když k zápasu s Patrikem dojde. Respektuji ho jako sportovce, který toho hodně dokázal a vážím si ho jako člověka. Nicméně náš zápas bude válkou, kterou vyhraju já.“

Kincl je jedním z nejlepších českých MMA zápasníků. Zvažoval jste souboj s ním dlouho?

„Vůbec ne. Když dostanu dobře zaplaceno, budu zápasit s kýmkoliv. Jsou jen dva lidé, s nimiž bych nešel bojovat. Prvním je Petr ‚Monster‘ Kníže. Přitom mi někteří lidé píšou, že s ním by to byl pěkný souboj. Nevím, o čem přemýšlí?! Petr mě vychoval, je to můj trenér a druhý táta. Tak já ho beru. Když dorazí na sparingy, tak říkám: Tatínek přišel. Z legrace, ale je to tak. Nebýt jeho, nebyl bych, čím jsem. On mi pomohl a udělal ze mě zápasníka a stále s ním trénuji.“

A tím druhým, s kým byste nechtěl zápasit, je kdo?

„Karlos Vémola. Je to můj kamarád a sparing partner. Jinak jsem opravdu ochotný vstoupit do klece s kýmkoliv. Hodně lidí mi třeba píše, co zápas s Davidem Kozmou? Říkal jsem jim, není problém, když dostanu peníze, které chci. Bez peněz nejsou koláče.“ (směje se)

Občas někdo prohlásí, že jsou zápasníci v Česku přepláceni. Co vy na to?

„Když jsme zápasili za pět deset tisíc, tak to nikomu nevadilo. Teď dostáváme třeba i statisíce, tak to někomu začíná vadit. A pořadatelé dříve prodávali lístky taky za méně. Třeba za tři sta, a teď si za VIP lístky říkají i dvacet tisíc. Myslím, že je správné, když dostáváme víc, protože bez nás by to nebylo. Navíc to je o tom, že když nám dají víc peněz, tak se můžeme lépe připravit na zápas. Pořádná příprava je drahá. A taky jde o to, že člověk musí myslet, aby se zajistil s ohledem na budoucnost. Vždyť třeba zítra může má kariéra skončit kvůli zranění. I s tím se musí počítat.“

Každopádně je něco, za co rád utrácíte peníze?

„Tak teď naposledy jsem rodičům doma v Uzbekistánu koupil úplně nový byt v centru a nechal jsem jej vybavit přesně podle jejich přání. Pro rodinu udělám všechno.“

MMA je teď opravdu fenoménem…

(vskočí do řeči) „Ano, rozjelo se ohromně a já jsem rád, že je mi dvacet osm let, takže se mě to týká. Třeba Petr Kníže, kterému je jednačtyřicet, si občas stěžuje, že se to rozjelo až teď. No jo, bohužel, člověk věk nezastaví. Všechno lze koupit, jenom čas ne.“

Dobře, ale jak vnímáte tu popularitu, kterou zažíváte vy osobně?

„Já jsem pořád normální obyčejný kluk. Ušatý Uzbek, jak mi někteří říkají. (směje se) Nebo mi taky říkají létající Uzbek, protože útočím naskočeným kolenem. Lidi mě potkávají a fotí se se mnou, to je pravda a je to příjemné. Ale jak jsem říkal, vím, že zítra můžu tohle všechno ztratit. Půjdu na trénink, něco se mi stane a za půl roku mě nikdo poznávat nebude. Proto se snažím být pořád stejný.“

Velikou odezvu měla i zpráva o tom, že patříte do týmu nejbohatšího boxera Floyda Mayweathera. Jak to je, skutečně máte smlouvu s TMT?

„No, někteří lidé dokonce tvrdí, že bych neměl na dresu používat logo jeho týmu, když v něm oficiálně nejsem. On sám s tím ale souhlasí. Vyfotil se se mnou, když jsem měl na sobě tento dres. Říkal jsem mu, že někteří lidé pořád řeší, jestli jsem v jeho týmu, nebo ne. Divil se tomu a smál se, ať prý klidně zavolají a zeptají se ho.“ (usmívá se)

A proč myslíte, že tak někteří řeší, jestli jste u Floyda, nebo ne?

„Možná proto, že nejsou tam, kde já. Asi prostě závidí. Já si přátelství s Floydem opravdu vážím. Říká, že patřím do jeho rodiny. Dokonce mě přemlouvá, abych zůstal v Americe, že mě pak dostane do UFC. Jenomže když jsem ve Státech, tak jsem pořád s ním. Občas tam letím, protože chci to přátelství udržet, ale nechtěl bych tam žít.“

Proč?

„Protože s ním je šílený život. Nejsem schopen se při tom všem připravovat na zápasy. Naopak skoro umírám. Žiju tam jeho životem, ne svým. Najednou řekne ‚Hele, zítra letíme do Miami… Nebo do New Yorku… Orlanda… L.A…. Ano, vše platí, ale je to šílený život, který opravdu nechci. Kdybych se stal napevno členem týmu TMT, musel bych tam zůstat, taková je podmínka. Raději budu patřit jen do Mayweatherovy rodiny.“ (usmívá se)

V poslední době se vám dostává i pozornosti světa showbyznysu, protože tvoříte pár se zpěvačkou Monikou Bagárovou. Co říkáte na vzniklý zájem i o váš soukromý život?

„Je mi to jedno. Moc to neřeším. Nechci své soukromé moc dávat do médií. I na sociálních sítích moc nepřidávám příspěvky ze svého soukromí. Jsem sportovec a tak tam předvádím hlavně svůj sport.“

Kdysi jste mi říkal, že trvalý vztah nemáte, protože málokterá dívka dokáže mít pochopení pro to, jak moc je MMA součástí vašeho života…

„Monika mě ale naprosto chápe a podporuje, vše mi připraví. Když přijdu po tréninku, postará se o mě, vypere mi. Rozumí tomu, co dělám a respektuje to. Jsem za to ohromně rád. Dlouho jsem hledal slečnu, která mi bude tak rozumět.“

Mimochodem máte už plán, co bude případně po zápase s Kinclem?

„Chci si pak určitě chvíli užít volna. Jet domů do Uzbekistánu, strávit léto s rodinou. Potom pojedu do Ameriky, chtěl bych si i udělat výlet na Kubu, do Mexika, Kolumbie… Ale nevím, co z toho stihnu.“

Zmínil jste znovu rodinu. O té píšete často i na sociálních sítích, je znát, že je pro vás velmi důležitá. Zvláště zdůrazňujete vztah s maminkou. Jak často jste s ní v kontaktu?

„Každý den. Máma si teď založila Instagram, vše tam sleduje, komentuje. A to i každou fotku a video, kde mě lidé označují. Hádá se dokonce s mými hatery. Každý člověk má takové rejpálky, kritiky… A já jsem za ně rád. Ale ona se s nimi hádá. Pořád jí říkám, mami, nechej toho, ale ona si to nedá rozmluvit.“

A dál za vás bojuje.

„Jo jo. Dříve Instagramu přitom vůbec nerozuměla a teď tam jede pecky. Každopádně rodina je pro mě to nejvíc. Jak už jsem říkal, má kariéra může náhle skončit, a kdo bude pořád při mně? Jenom rodina, nikdo jiný. A máma je nejdůležitější člověk v mém životě. Nestydím se to říct. I když budu mít jednou manželku, která mi dá děti, mámu budu mít pořád jen jednu.“