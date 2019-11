Po hvězdě Slavie šli policisté. Kdo Olayinku vysekal z maléru?

Nigerijský útočník Peter Olayinka přestoupil do Slavie • Slavia.cz

Muzikant Paul Okoye alias Rudeboy neveřil vlastním očím, koho to viděl pobíhat na trávníku legendárního stadionu Camp Nou • Instagram

Peter Olayinka po gólu do sítě Dukly, jeho bývalého týmu • Michal Beránek / Sport

Ibrahim Traoré a Peter Olayinka slaví jednu z branek do sítě Ústí • Pavel Mazáč (Sport)

Slávistický útočník Peter Olayinka slaví spolu s Miroslavem Stochem trefu do sítě Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

Slávista Michal Frydrych oslavuje svou trefu do sítě Karviné ve čtvrtfinále MOL Cupu se svým spoluhráčem Peterem Olayinkou • Pavel Mazac / Sport

Peter Olayinka by posledním slávistou, který se dotkl míče před druhým gólem • Martin Sekanina/Sport

Peter Olayinka se trefil do mladoboleslavské sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Lukáš Masopust nahrává Peteru Olayinkovi do šance • Barbora Reichová (Sport)

Jmenuje se Paul Okoye, ale jeho umělecké jméno zní Rudeboy. Na Instagramu ho sleduje 5,5 milionu fanoušků, videa nigerijské hudební hvězdy mají celkem přes 100 milionů zhlédnutí. V úterý si Paul pustil zápas Ligy mistrů Barcelona – Slavie (0:0) a nemohl uvěřit svým očím. „Ten kluk mi připadá povědomý,“ říkal si při pohledu na slávistu Olayinku.

Je to pár měsíců, co Paul v nigerijském městě Lekki spatřil, jak se policie vyžívá na mladém klukovi s krátkými dredy. „Obtěžovali ho a různě mu nadávali. Kriminálníku, podvodníku a tak,“ vzpomíná Okoye, který neváhal a šel zjistit, o co jde.

Mladík mu řekl, že podle policistů jsou doklady od jeho auta pouze fotokopie a že bude muset na stanici. „Okřikl jsem je, ať přestanou tvrdit, že je kriminálník. On na to, že jím opravdu není, že je fotbalista. Policajt reagoval, že to říkají všichni podvodníci, že jsou fotbalisti, nebo muzikanti“ vypráví Paul, kterého situace tak rozčílila, že se rozhodl vše natočit na video.

„To se policistům vůbec nelíbilo, a tak ho nechali jít,“ dodal populární zpěvák. To je on! Pointu tenhle příběh dostal v úterý. „Toho samého mladého chlápka jsem uviděl hrát za Slavii proti Barceloně,“ došlo Okoyeovi, proč mu hráč s devítkou na zádech přišel tak povědomý.

Neznámý mladý muž s dredy mu nelhal. Opravdu je fotbalistou. A jakým!