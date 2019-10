Slavia - Barcelona: Messi zlobil Eden! Bořil zářil jako útočník, Hovorka pumpoval | iSport.cz

Lionel Messi je zkrátka jenom jeden… Argentinský démon ovládl večer v Edenu, kde domácí Slavia srdnatě vzdorovala nabušené Barceloně (1:2). Kapitán s desítkou na dresu ale odmítl jakoukoliv senzaci. Už ve třetí minutě skóroval, vítězná trefa „blaugranas“ padla ve druhém poločase po jeho přesném centru. Nicméně Trpišovského parta opět vystřihla velmi dobrý výkon. Co jsou hlavní momenty středeční bitvy v Lize mistrů?

Tuhle akci si budou fanoušci Slavie pouštět ještě dlouhá léta. Běžela 50. minuta, když si na vlastní půlce vzal balon Nicolae Stanciu. Rychle se rozhlédl a bez váhání vyslal precizní levačkou do úniku sprintujícího Masopusta. Ten ustál atak barcelonské obrany a předal míč naběhnutému Bořilovi. Levý obránce se najednou ocitl na samotném hrotu a „bodlem“ protlačil balon za Ter Stegenova záda. Tribuny v Edenu se otřásaly radostí, sváteční střelec Bořil se trefil stejně jako v klíčové odvetě play off Ligy mistrů proti Kluži.

Luis Suárez otřel míč o Petera Olayinku a od něj se odrazil do branky Slavie

Slávisté udrželi stav 1:1 pouze sedm minut. A také ve druhé brance katalánského giganta měl prsty barcelonský kapitán. Messi nacentroval do vápna, kde na míč neodsáhl Olayinka, od něj se dostal k Suárezovi a ten ho přes Olayinkovu teč dostal do sítě. Euforie, kterou v Edenu spustilo Bořilovo vyrovnání, dostala velmi rychle nepříjemnou kaňku.

Pískot před zápasem

Slávistická Tribuna Sever byla napěchovaná už hodinu před výkopem. Jakmile domácí hráči vyběhli na trávník, spustil se hromový potlesk a fandění, domácí kotel hnal své hráče za úspěchem ještě před zápasem. Jakmile moderátor četl hostující sestavu, naopak se spustil pískot. Ten nejvíc zesílil u Luise Suáreze, hlasitě se fanoušci projevili i u Lionela Messiho. Ve středu večer se asi nenašel slávista, který by mimořádnému fotbalistovi přál. Nesportovní gesto předvedl na samotném konci utkání. Messi spolu se Suárezem okamžitě po závěrečném hvizdu zamířili do kabiny, aniž by podali ruce svým protihráčům…