Bez problémů vstoupila Zuzana Hejnová do MS v katarském Dauhá, ve svém rozběhu doběhla na druhém místě • Jan Kucharčík

Zuzana Hejnová při vstupu do svého osmého světového šampionátu nastoupila ve vnější dráze a neměla tudíž přehled o soupeřkách • Ivana Roháčková

Zuzana Hejnová na mistrovství světa v Dauhá postoupila bez problémů do středečního semifinále běhu na 400 metrů překážek • Ivana Roháčková

Hejnová dokázala do finále 400 metrů překážek na mistrovství světa postoupit popáté za sebou • Reuters

Hejnová zařídila už třináctiletou nadvládu žen a při slavnostním vyhlášení jen zářila. Jistě tomu přispěla i atletická láska, která kvete už nějaký ten pátek. „Jsme spolu už dva roky,“ řekla Blesku. Oběma čtvrtkařům se přitom až dosud dařilo držet vztah pod pokličkou.

Co že se o vaší lásce dozvídá sportovní svět až nyní?

„My náš vztah nikdy netajili, ale já nejsem zastánce prezentování osobního života na sociálních sítích, v tom jsme s Martinem za jedno. Teď už to snad vědí všichni.“

Pomáhá vám spokojenost v osobním životě i na atletickém ovále?

„Vyhovuje mi, že jsme oba atleti, oba běháme stejnou disciplínu. Můžeme toho spolu hodně odtrénovat a pomáháme si vzájemně nejen doma, ale i v tréninku.“

Takže nehrozí, že by se na vás partner naštval kvůli tomu, že odjedete na měsíc na soustředění?

„Rozhodně ne. Oba známe atletický život, musíme ho tolerovat, a o to je to pro nás lepší.“