Zuzana Hejnová před finále na MS: Děkuju všem, co mi nevěřili | iSport.cz

Bývala zázračným dítětem české atletiky. Od začátku tisíciletí uběhlo jen pár let, když Zuzana Hejnová zahájila svou působivou sbírku mládežnických medailí. Dnes je stále na dráze, ve finále mistrovství světa.

„Mám strašnou radost. Děkuju lidem, co mi nevěřili. Mě to vždycky hrozně motivuje a jsem šťastná, že mám kolem sebe lidi, co mi přejí,“ říká Hejnová. „Jsou hodně nepřející lidi, kteří říkají, že už mám skončit, že už na to nemám. Mě to vždycky hrozně nabudí a v tréninku makám o to víc.“

Máte v paměti její zlaté roky 2013 a 2015? Připomeňte si jiná data, která Hejnové přinesla boj na hraně zranění. 2014 – marnost a předčasně ukončená sezona. 2016 – olympijská kampaň po promaroděném létě zachráněná na poslední chvíli a stále se čtvrtým místem. 2018 – další marnost, na skleněné levé achilovce konec v semifinále mistrovství Evropy v Berlíně.

„Já jsem šťastná, že je ve finále. To byl můj obrovský cíl, aby se tam dostala po loňské sezoně, kdy nám to kvůli noze neklaplo. Teď to taky není úplně ideální, ale pokusíme se s tím něco udělat,“ líčí trenérka Hejnové Dana Jandová. „To nebude jiné. My se s těmi achilovkami potácíme celé roky. Zuzka s nimi měla problém ještě dřív, než jsem ji převzala. Vloni ji bolela levá, letos je to pravá. Nemůže někdy běžet ze špičky. Já jsem jí nedovolila dát dva tréninky v tretrách za sebou.“

Hejnová o svých problémech moc nemluví. Letos si naopak pochvaluje, že se její zdravotní stav výrazně zlepšil. I díky jihoafrické fyzioterapeutce Anně Sophii Venterové, éterické blondýnce, která díky permanentní péči, včetně akupunktury, drží její achilovky v pohotovostním režimu. Procedury běžkyni čekaly i mezi semifinálovým a finálovým závodem.

Zleva Ayomide Folorunsová, Zuzana Hejnová, Amalie Iuelová během semifinále závodu na 400 metrů překážek • Foto ČTK

„Určitě budou, chystá se na mě hned teď. A zítra taky,“ usmívala se Hejnová po středečním semifinále. „Musím hodně odpočívat. Nebudu celý den ležet, půjdu si asi i zaklusat, abych nezatuhla, protože nemůžu celý den nic nedělat,“ plánovala.

Hejnová je v jiné situaci než ve svých zlatých letech. Ve své nejlepší sezoně 2013, kdy na překážkách ani jednou neprohrála, zaběhla hladkou čtvrtku pod 52 sekund. Letos je o půl sekundy pomalejší.

„Odvíjí se to od hladké čtvrtky. Nemůžeme chtít zázraky. Vůbec nemůžeme mluvit o českém rekordu. Můžeme leda pomýšlet na to, aby běžela season best, aby to bylo pod 54. To může běžet,“ věří trenérka Jandová.

V rozbězích a semifinále začínala Hejnová závody pomaleji, než by měla. Proto musela o postup do finále bojovat i na cílové čáře. Úkol pro dnešek zní jasně, musí závod rozeběhnout rychleji, aby jí soupeřky moc neutekly a v rovince byla ve hře.

„Teď je to doopravdy strašně o hlavě. A znáte Zuzku, ona jde vždycky do závodu s tím, že chce vyhrát. Ne, že si jde pro bronzovou, ale že chce prostě získat zlato. Myšlenky na to, aby byla medailová, asi budou, ale může se stát úplně cokoli,“ líčí Jandová.

Favoritkou je mladá Američanka Sydney McLauhglinová. Světová rekordmanka Dalilah Muhammadová už tak přesvědčivá není, ale stále je jasnou medailovou kandidátkou. Další pole je vyrovnané, v něm je možné vše. Nebezpečně vypadá Jamajčanka Rushell Claytonová., nevyzpytatelná je Američanka Ashley Spencerová.

„Jsou strašně silné, ale já doufám, že využiju svých zkušeností a zvládnu to jak fyzicky, tak psychicky,“ plánuje Hejnová. „Je hodně těžké se na třetí běh soustředit a dát do toho všechno. Bude to obrovský souboj. Můžu být třetí, ale i sedmá, osmá. Je to strašně vyrovnané, i ostatní holky se zlepšily.“

Hejnová nemá karty jako v minulosti. Medaile je výš, než by se mohlo zdát na první pohled. Ale je v dohledu. V posledním závodě výjimečně dlouhé sezony potřebuje Hejnová vypálit nejlepší závod roku. „Jsem ráda, že jsem do osmičky. Semifinále je vždycky náročné hlavně psychicky, protože všechny holky se strašně nahecují právě na tenhle běh, aby se do finále vůbec dostaly. A pak v něm nepředvedou takový výkon,“ přemítá Hejnová. „Jsem ráda, že tam jsem, a děj se vůle boží. Zkusím to rychle, nemám co ztratit.“