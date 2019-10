MS atletika 2019 | Hejnová má finále: Musím se příště nějak naštvat, nemám co ztratit | iSport.cz

Rozjížděla se hodně rozvážně, ale pak nastartovala ferrari. Jamajčanku Rushell Claytonovou už Zuzana Hejnová nestihla, ale Spencerovou ano. „S trochou fantazie by ten cíl mohl být souboj o třetí až páté místo,“ říká Hejnová s němou připomínkou dvou jasných favoritek – Američanky Sydney McLaughlinové a Dalilah Muhammadové. Ve finále MS je popáté v řadě…

Začala jste pomalu, i podle vaší trenérky Dany Jandové, a vedle vás to naopak pořádně nakopla Norka Amalie Iuelová, nevylekala vás?

(úsměv) „Ani ne… Hezky to napálila. Naopak jsem si říkala, že mě to aspoň požene, že se chytnu jejího tempa, ona vyběhla fakt rychle. Ale já musím prostě jet podle svého. Není cesta se chytat, každý rozbíhá jinak. Já vím, že jsem na tom začátku pomalejší, asi to vypadá i blbě, ale potom zas mám dobrej ten konec.“

Máte rezervu na rychlejší start?

„Já myslím, že jo. Musím se víc nahecovat. Nějak mi to nejde, i když vím, že je to vrchol sezony. Jak jsem už tady poněkolikáté, mám nějak zajetý ten režim, tak se neumím moc nahecovat. Musím to nějak vylepšit, nějak se na to finále naštvat.“

Jak vám bylo po stíhací jízdě v cíli?

„Měla jsem toho dost, ale hlavně to bylo kvůli tomu, že jsem musela tahat až do cíle, protože jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem. Nakonec jsem byla šťastná, že tam bylo velké Q (přímý postup – pozn. red.). Určitě tam rezervy jsou, ale musím od začátku agresivněji.“

Čekala jste tak vyrovnané semifinále?

„Čekala. Protože tam byla jen nevyzpytatelná Spencerová, jak jsme zase viděli. Nebyly tam Muhammadová ani Sydney a ty jsou rozhodující. Myslím, že další dva běhy to měly na to druhé místo mnohem jednodušší. Věděla jsem, že ten náš běh bude nacpaný a hodně vyrovnaný.“

Může takové být i finále, možná, když si odmyslíme dvě favoritky?

„Jsem si vědomá toho, že o bronz bude obrovská bitva. Upřímně si myslím, že i Dalilah je k poražení. Uvidíme, jak poběží. Ale Sydney je úplně suverénní. Ta to vyklusala. Uvidíme, co udělá s Muhammadovou ten třetí běh. Nepřišlo mi, že by to úplně šetřila za 53,90. Myslím, že na bronz bude velká bitva.“

Bude potřeba čas na úrovni 53,80?

„Myslím si, že jo, určitě bude potřeba pod padesát čtyři. Chystám se na to. Doufám, že to předvedu. Věřím tomu. Musím věřit.“

Jste ráda, že díky úspěšnému finiši semifinále máte osmičku a nemusíte do krajní dráhy?

„Určitě jo, ta dráha je ve finále hodně důležitá.“

Víte, že jste už popáté za sebou ve finále mistrovství světa? K tomu dvě finále olympijská…

„Ani to nemám spočítané, ale zní to dobře. Jsem ráda, že jsem do osmičky. To semifinále je vždycky náročné hlavně psychicky, protože všechny holky se strašně nahecují právě na to semifinále, aby se do finále vůbec dostaly. A pak v tom finále nepředvedou takový výkon. Jsem ráda, že tam jsem a tam děj se vůle boží. Zkusím to rychle, nemám co ztratit.“