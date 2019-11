Hejnová na Camp Nou: Souček obere Messiho? Pro hvězdu smutný příběh | iSport.cz

Jak jste si to na Camp Nou užila?

„Byl to obrovský zážitek. Hlavně to, že jsem se mohla před zápasem podívat na plochu, což se nepoštěstí úplně každému na takovém stadionu při takovém zápase. A i zápas byl úplně skvělej. Myslím, že jsme si to všichni užili, všichni byli spokojení s výsledkem. Nebo všichni teda asi ne...“ (usměje se)

Jak jste se dostala až na plochu?

„Pozval mě tam pan Svěcený na rozhovor, tak jsem dostala akreditaci. Měli stánek přímo na ploše.“

Kde se vzal nápad letět na Barcelonu?

„Vzhledem k tomu, že chodím pravidelně na Slavii, tak jsem ve skupině lidí, kterým se nabízí, jestli nechtějí přijít na zápas, jak na domácí, tak na venkovní. Protože jsem ještě netrénovala, tak jsem si řekla, že by to byl hezký výlet a že tam pojedu.“

Byla jste poprvé v cizině na Slavii?

„Poprvé. Bylo to hezký.“

Jak na vás působil stadion?

„Je to úplně šílený. Četla jsem, že bylo asi 60 tisíc diváků a přitom to nepůsobilo úplně moc narvaný. Tak jsem si říkala, že je to mazec.“

Byl rozdíl mezi atmosférou tam a v Edenu?

„V Edenu je dobrá atmosféra. Když tam přijde plný stadion, dvacet tisíc, tak je atmosféra dobrá. Slávističtí fanoušci dělají dobrou atmosféru, zatímco tady ji udělat nemohli, protože byli až tam nahoře a nebylo to moc dolů slyšet. Takže v Edenu je možná lepší atmosféra.“

Nechtěla byste si tam zaběhat?

„Já jsem si říkala, že je divný, jak tam ta dráha není. Ptali se mě, jak se mi líbí ten stadion. Řekla jsem, že hezký, ale chybí mi tam dráha.“

Sledovala jste Lionela Messiho?

„Sledovala. Mně se nelíbí, že když se mu nedaří, tak se rozčiluje a má ironický úsměv. Chápu. Je to nejlepší fotbalista světa, a když ho tam Souček několikrát obere, tak je to smutný příběh.“

Kdo je vaším oblíbeným slávistou?

„Třeba Tomáše Součka mám ráda, Milana Škodu, Pepu Hušbauera. Takový ty starší, i když Tomáš je mladej.“

Chtěla byste si s nimi zatrénovat?

„Myslím, že bych jim vůbec nestačila. Oni naběhají opravdu hodně kilometrů a přijde mi, že se o hodně zlepšili v technice běhu a obecně v kondici. Myslím, že bych měla co dělat.“

Pojďme ale zpět k vám. Jak jste si odpočinula po sezoně?

„Byla jsem se dvakrát potápět. Přemýšlela jsem, že poletím i někam dál, ale nakonec jsem letěla zase do Egypta. Řekla jsem si, že se mi dál už cestovat nechce. Tohle je taková nejschůdnější varianta, kde bylo teplo. Ale byla jsem pokaždé jinde. Hned druhý den, co jsme se vrátili z Kataru, jsem letěla do Egypta. Pak jsem se vrátila na čtyři dny, měli jsme kemp s dětmi, a pak jsem znovu letěla do Egypta.“

Jaké to bylo, když hned po nejdůležitějším závodě tohoto roku sezona skončila?

„Vždycky jsou po MS Diamantovky, takže je to něco jiného. Ale zase jsem byla ráda. Už ta sezona byla fakt dlouhá a vždycky po vrcholu sezony se hrozně blbě motivuje do dalších závodů a i forma jde hrozně dolů.“

Byla jste dvakrát atletka roku. Je to teď jiné, když na svém kontě nemáte žádné zlato?

„Pro mě je to jiné hlavně v tom, že mě spousta lidí odepisovala, a to se neposlouchá dobře. Mám vždycky v sobě to, že pořád chci dokázat, že na to ještě mám. Je to takové zadostiučinění, že ještě na to mám být nejlepší atletka roku.“

Přemýšlíte už teď nad olympijskými hrami v Tokiu?

„To úplně nevím, jestli na Tokio, ale už pomalu začínám trénovat a nohy mě po třech dnech volného klusání bolí úplně strašně. Takže to bude asi velká dřina. Ale já si myslím, že se do toho zase rychle dostanu. Měsíc to bude bolet, ale pak už to bude dobrý.“

Jaké máte plány na další sezonu? Bude tam i hala?

„Halu určitě nepůjdu, to by se nevešlo. I tím, že tam nemám svou disciplínu, tak nemám úplně motivaci se nějak rychle připravit. Uvidíme, když na tom budu dobře, tak třeba nějaký závod poběžím. Ale spíš začnu sezonu dřív.“

Je pro vás to, že jste vydržela zdravá, jedním z úspěchů sezony?

„To je samozřejmě alfa a omega. Je nejdůležitější vydržet zdravá, pak můžu předvádět výkony. Ale musím se o zdraví strašně moc starat. Neudělá se to samo a je to hrozná dřina, je to skoro stejná dřina jako trénink.“

V čem byste se mohla ještě posunout?

„Myslím, že teď už vím, jak na to, udržet se zdravá a musím v tom pokračovat. Tím pádem bych mohla zařadit všechny věci, co jsou potřeba v tréninku. Letos jsem nemohla udělat tolik odrazů, jak bych potřebovala, nemohli jsme udělat tolik kvality, kolik by si i trenérka představovala. To se dá ještě zlepšit.“

Bude i na časy pod 54 sekund?

„Myslím si, že jo. Když budu zdravá, tak jo.“

Bude to stačit i na medaili z OH?

„Uvidíme, posunulo se to strašným stylem. Ale každý rok je jiný, je to hrozně daleko. Budu mít cíl zase vybojovat finále a potom se uvidí.“

Plánujete nějaké změny v příští sezoně?

„Myslím, že nic nezměníme, jenom to bude posunuté. Normálně bych už měla za sebou měsíc tréninku, ale teď teprve začínám. Takže to bude jiné v tom, že v Africe budu dělat věci, které jsem normálně dělala na Šumavě. Bude to divné, že tam bude teplo, ale jinak se nebude nic měnit.“