Jágr chystá speciální noc pro fanoušky: Nejsem svatoušek, ale o sexu mluvit nebudu!

Hokej? Zapomeňte! Jaromír Jágr usedne na podium, aby lidem hlavně předával bohaté životní zkušenosti. Během akce Noc s legendou chce diváky i pobavit a nebude na to sám. Co vše chystá na velkolepý červnový večer?

Proč jste se rozhodl jít do tohoto projektu?

„Už mi není 20 ani 25 let. Mám nasbíráno spoustu zkušeností. Věřím, že můj život může být pro lidi zajímavý. Spoustě lidem, kteří se ocitli ve slepé uličce stejně jako já, to může pomoci. Není to jen o tom, že někde budu sedět 2,5 hodiny a vyprávět. Chci, aby si to lidé užili, a bylo to spojení sportu s kulturou. Aby tam byli moji oblíbení zpěváci, které jsem neměl možnost kvůli mé hokejové kariéře vidět naživo. Budou tam i hosté hokejisté, se kterými jsem hrál a soupeřil během kariéry.“

Co podle vás bude lidi nejvíce zajímat na vašem příběhu?

„Na hodně otázek během mého života jsem odpověděl. Napsaly se dvě knížky o mém životě. Jde spíš o to, že každý člověk se vyvíjí. Má jiný názor, než měl v 18 nebo 45 letech a nemám ho ani teď. Život není jen taková pohádka nebo sen, který si představujeme. Na životní cestě máme situace, které ne vždy dobře vyřešíme. Důležité je poučit se a oklepat se z toho. Jsou věci, které jsem zažil. Věřím, že mě lidé budou poslouchat a každý, kdo bude chtít, si z toho může něco vzít.“

Jak dlouho vás musel promotér Petr Větrovský k této akci přemlouvat?

„Poprvé jsme se viděli na večeru s boxerem Tysonem Furym. Názorově jsme si padli do oka, což je důležité. Když chcete dělat nějaké akce, tak to musí být s kamarádem. On je promotér, který ví, jak se co prodává. A já jsem ten člověk, co to chce mít pod kontrolou a korigovat to. Ve finále chci, aby byli lidé spokojeni a řekli si, že to bylo skvělý a něco jim to dalo.“

Stal jste se legendou i pro ostatní sportovce a inspirací jste pro hodně lidí. Jak moc na tohle myslíte, že jste takový vzor?

„Vážím si toho, že jsem pro někoho vzor. Je to ale i velká zodpovědnost. Nehraji si na ten vzor. Dělám naplno práci, kterou miluji. Snažím se měnit názory na danou situaci, abych se dokázal přizpůsobit danému trendu, abych neměl nikdy výčitky, že jsem nevyužil na maximální potenciál ten talent, který jsem dostal jako dar od Boha. To by pro mě bylo největší zklamání. Nikdy nebyl můj cíl dělat věci, abych ukázal někomu cestu. Každý by měl mít svou cestu. Nikdo na světě nejsme podobní. Musíš umět vnitřně komunikovat se svou cestou, aby ti ukázala, jakým směrem jít.“

Inspirovala vás nějaké podobné akce?

„Byl jsem účastníkem i show v Americe. Tehdy hvězda večera vyprávěla svůj příběh. Lidé se u toho mohli najíst… Já to chci spojit s muzikou, kterou mám rád. Bude to můj příběh s několika zpěváky, které mám rád a bývalými spoluhráči. Chci, aby si lidé přišli na své.“

Kdo z umělců na akci vystoupí?

„Několik jmen je už dohodnuto. Některá mi nechtějí pořadatelé prozradit. Ten, kterého bych tam chtěl, už bohužel nemůže přijít. Byl to můj sen…“

Čím to bude jiné, než když například odpovídáte na otázky po zápase?

„Nejsem typ člověka, který odpovídá na věci, které se už dávno staly, a popisuje situace například na ledě. Témat se najde spousta. Nechci, aby to bylo o hokeji. Kdy a jak jsem dal gól, si můžete vyhledat ve statistikách. Chci mluvit o tom, jak jsem se změnil, jak myšlenky ovládají člověka. Co jsem udělal v určité situaci a proč jsem neudělal něco jiného. Je úplně jedno, jestli jste popelář, hokejista nebo podnikatel. Každý se dostane občas do slepé uličky a čekají na nějaký signál, jak dál.“

Noc s Legendou: Tentokrát s Jágrem. Na tiskové konferenci prozradil, že bude hrát do šedesáti

Je nějaké téma, na které nebudete chtít odpovídat?

„Jestli se někdo zeptá na nejoblíbenější pozici v sexu, tak na to odpovídat nebudu. Nejsem žádný svatoušek a ani lidi si to o mně nemyslí. Nemám se za co schovávat. Mám dost chyb. Je to o tom, aby každý prožil život nejšťastněji. Budu vyprávět svůj příběh a nemám se za co stydět.“

Přijdou se na akci podívat vaši rodiče?

„Vše záleží na tom, jak na tom budou zdravotně. Už nejsou nejmladší a nechodí ani na moje zápasy. To jsou moje poslední zápasy, které mají šanci vidět. Nemyslím si, že přijdou, ale ne z toho důvodu, že by to nechtěli vidět, ale kvůli tomu zdraví.“

NOC S LEGENDOU

Datum a místo konání: 10. června 2020, Forum Karlín

Hlavní host: Jaromír Jágr

Další hosté: Ani Jágr zatím netuší, kdo všechno přijde. Organizátoři mu to záměrně tají. Půjde ale o zpěváky či bývalé spoluhráče.

Program: Večer bude rozdělen na tři třetiny povídání Jágra + extra time a nájezdy. O „přestávkách“ bude hudební vystoupení.

Cena vstupenek: od 990 do 3990 korun (k zakoupení ZDE>>>)