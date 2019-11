Kajakář Josef Dostál promluvil na lechtivé téma: Sex, kondomy a olympiáda!

Před třemi roky na olympijských hrách v Brazílii vybojoval stříbrnou medaili. Moderátora Michala Hrdličku ale zajímalo, jak to vypadá mezi sportovci v olympijských vesnicích. Jestli je to taková divočina, jak se vypráví.

„Taky jsem slyšel, že je olympiáda o sexu, ale žádnou zkušenost s tím nemám. Když závodíte až poslední den olympiády, tak vás tyhle věci nezajímají. Po závodě mě čekalo akorát slavnostní zakončení a letěl jsem domů,“ smál se Dostál.

Přesto chtěl ulovit v Riu cennou vzpomínku. „Chtěl jsem si odvézt alespoň suvenýry – kondomy s olympijskými kruhy, ale tři dny před koncem her byly automaty prázdné,“ zoufal si kajakář, který má slabost pro sportovkyně.

Kajakář Josef Dostál otevřeně promluvil na lechtivé téma: Sex, kondomy a olympiáda!

„Měl jsem jich víc. Kajakářku na rychlostní vodě, pak vodní slalomářku, plážovou volejbalistku a teď je to lyžařka. Jsme ze stejného prostředí a ony tak mají pochopení pro to, co dělám. Navíc mají pěkné postavy. Hlavně ale ta slečna musí mít něco v hlavě,“ upozornil Dostál. Jeho současnou láskou je lyžařka Kateřina Pauláthová.