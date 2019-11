Reprezentant Bartošák: Chtěl se zabít? Měli ho najít pod vlivem drog i alkoholu!

Brankář Patrik Bartošák byl jednou z hlavních postav Vítkovic v předkole play off proti Spartě • Michal Beránek (Sport)

Brankář Patrik Bartošák přichází do bratislavské haly před zápasem proti Rusku • Martin Sekanina (Blesk)

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. • Barbora Reichová (Sport)

Radost Patrika Bartošáka. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. • Barbora Reichová (Sport)

Patrik Bartošák po třetím inkasovaném gólu opustil brankoviště, do kterého se postavil Pavel Francouz • Barbora Reichová (Sport)

Brankář Patrik Bartošák z Třince při souboji s Lukášem Pabiškou nezpozoroval, že se kotouč míří do jeho branky • ČTK

Když v létě zamířil z Vítkovic do konkurenčního Třince, bylo kolem toho velké haló. Jenže po pár měsících Oceláři připouštějí, že by se nebránili tomu, aby bývalý talent Los Angeles odešel do KHL. „Registrujeme zájem z Ruska,“ potvrdil pro iSport.cz sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

Proč se chtějí reprezentačního gólmana náhle zbavit? Podle informací Blesku měl už dříve kvůli alkoholu za volantem oplétačky s policií. „V Třinci mu dokonce kvůli tomu snížili královský plat 700 tisíc měsíčně,“ tvrdí zdroj.

Bartošákovy problémy údajně vyvrcholily minulý týden, kdy extraliga stála. „Sám zavolal na linku 158, že uvažuje o sebevraždě. Policejní hlídka ho našla, jak sedí v Ostravě v autě na benzince. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Proto ho převezli na služebnu, kde strávil noc,“ říká další zdroj, který je dobře obeznámený s děním na Ostravsku.

Vzhledem k obvyklým postupům je pravděpodobné, že pak musel podstoupit psychiatrické vyšetření.

Blesk již ve středu kontaktoval Bartošákovy manažery Sivka a Vůjtka mladšího. Ti jakékoliv problémy odmítli. „Teď nic komentovat nebudeme,“ doplnil Sivek o den později. Samotný gólman v úterý i ve středu s Oceláři trénoval. Včera však už na ledě chyběl a Třinec ke kauze sdělil: „Celou situaci aktuálně prověřujeme.“