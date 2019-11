Ibrahimovic se loučí s Los Angeles: Nemáte zač, vraťte se k baseballu | iSport.cz

Ibrahimovic se s klubem rozloučil podobným stylem, jakým ohlašoval minulý rok svůj příchod do Hollywoodu. Tehdy nechal natisknout celostránkový inzerát v deníku Los Angeles Times s textem: „Drahé Los Angeles, nemáš zač.“

Ve středu se na twitteru rozepsal více: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Díky LA Galaxy za to, že jsem zase získal chuť do života. A pro fanoušky Galaxy - chtěli jste Zlatana, dal jsem vám Zlatana. Nemáte zač. Příběh pokračuje... Můžete se vrátit ke sledování baseballu.“

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr