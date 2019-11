Bývalý útočník Václav Nedomanský bude 12. listopadu 2019 uveden do hokejové Síně slávy v Torontu jako druhý Čech po brankáři Dominiku Haškovi. • Jaroslav Legner / Sport

Václav Nedomanský

19. února 1979

Václav Nedomanský

Václav Nedomanský

Václav Nedomanský

Cesta Václava Nedomanského (75) do Síně slávy NHL, kam byl v noci z pondělí na úterý uveden, byla trnitá. A moc nechybělo, aby po udání ze strany Slovanu Bratislava skončila dřív, než vůbec začala. Vypráví o tom archivy Státní bezpečnosti (StB).

Byl to klub, v jehož barvách strávil 12 let a nastřílel za něj 369 gólů. A jehož politicky uvědomělí činovníci ho takřka připravili o zářivou kariéru za oceánem. „Ukázalo se, že jeho charakter a vztah k socialistickým principům je vážně narušený,“ bonzoval na Nedomanského tehdejší tajemník Slovanu Viliam Sokol.

V roce 1974 přijeli z Ameriky kvůli báječnému střelci do Prahy zástupci Atlanty a Toronta. Jenže komunisti je vyhnali. Nedomanského nechali sledovat a ve 30 letech mu »zařídili« nástup na vojnu. „Svým způsobem jsem neměl jinou možnost než emigrovat,“ řekl před lety.

Plán dostal trhliny, když ve Slovanu pojali určité podezření. A to poté, co se začalo proslýchat, že v květnu podepsal smlouvu s kanadským manažerem a zároveň si odložil závěrečnou zkoušku na FTVS, požádal o pozdější nástup na vojnu a začal si zařizovat povolení vycestovat s rodinou na dovolenou do Švýcarska.

„Podle našeho názoru existuje nebezpečí, že by jmenovaný zůstal v kapitalistické cizině, a proto nedoporučujeme schválit jeho dovolenou,“ nahlásili bafuňáři belasých 5. června Krajské správě pasů a víz v Bratislavě.

V tu dobu už Nedomanský tvrdě vyjednával se Slovanem o přestupu do Brna. Setrvání na Slovensku podmiňoval »nepřijatelnými« podmínkami, které dle udání tajemníka Sokola „...byly v rozporu se socialistickou morálkou.“ Nedomanský jednoznačně prohlásil, že chce do Brna, kde měl i zastání tamní tělovýchovné jednoty, která odmítla přestat tlačit na přestup.

Možná v té době se zrodil definitivní scénář útěku. „Když Nedomanský viděl zásadní stanovisko výboru TJ, odhlásil se z trvalého pobytu v Bratislavě, kde mu orgány pasů a víz nevydaly výjezdní doložku,“ referoval pro StB Viliam Sokol. Václav s tehdejší manželkou Věrou a tříletým synem Vaškem prodali bratislavský byt, 21. června si přihlásili pobyt v Brně, kde měl »krytí« přestupu, a ještě ten den požádal v novém bydlišti o zahraniční cestu do Švýcarska a Itálie.

»Estébáci« a další státní orgány si naštěstí nepředali informace, a tak o pět dní později mohl výjezdní doložky vyzvednout. O třetím červencovém dni prodal Nedomanský vůz Chrysler 180 G, aby den nato nasedl s rodinou do Citroënu 2 CV 6 (neboli populární »kachny«) a odjel do Švýcarska. Tam se setkal se spoluhráčem z nároďáku Richardem Fardou a zástupci zámořských klubů, aby v půlce července 1974 přistál v Torontu a v zámoří prožil soudruhy zapovězenou hokejovou pohádku i zbytek života.