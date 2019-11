Václav Nedomanský a jeho příběh: odvaha a zatracení, trejd i soud | iSport.cz

Vaclav... who? Kdo? Tak se fanoušci na sociálních sítích ptali, když Hockey Hall of Fame v červnu oznámila, že jejím novým členem bude i Václav Nedomanský, což se stalo skutečností při slavnostním ceremoniálu v Torontu. Kariéru ukončil v roce 1983 a mladší generace zámořských příznivců ho hrát neviděly, nenajdou jeho jméno na Stanley Cupu ani mezi držiteli individuálních trofejí. U nás opustil scénu ještě dřív, před 45 lety – z toho následujících patnáct let bylo jeho jméno tabu. Pojďme si proto připomenout jedinečný příběh hokejisty, který zanechal výraznou stopu na dvou kontinentech.