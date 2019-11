Nedomanský v Síni slávy: vracel se na pódium, dojal a rozesmál i Haška | iSport.cz

Když uznávaný expert TSN James Duthie uváděl Nedomanského, nazval ho pionýrem, jedním z evropských průkopníků, který pomohl dalším hráčům ze starého kontinentu v těžkých dobách ukázat cestu do NHL.

„Cítím se jako filmová hvězda, ale to já nejsem,“ začal svou řeč na pódiu Nedomanský. Stal se inovátorem jako emigrant z východní Evropy, který se prosadil do NHL a byl tak příkladem pro další. O jeho životní cestě natočil dokument jeho syn Vashi.

„Já nechci být pionýr, protože to v jiných jazycích znamená něco jiného. Ale jsem rád, že jsem pomohl otevřít dveře některým evropským hráčům, když jsem dosáhl svého snu hrát NHL,“ řekl poté, co vylíčil svou životní cestu od prvních krůčků v Hodoníně a postupně poděkoval všem, kteří mu pomohli.

“Education is so important and I feel that hockey players should be educated so they improve their game with the knowledge of the world around them.”



Vaclav Nedomansky’s Hockey Hall of Fame acceptance speech: https://t.co/ac5173F1JS #TSNHockey pic.twitter.com/mupKOCVuhv — TSN Hockey (@TSNHockey) November 19, 2019

Památeční plaketu předal Nedomanskému bývalý spoluhráč Frank Mahovlich, jenž mu při působení v celku Toronto Toros ve WHA hodně pomohl.

„Mé začátky v Torontu by nebyly snadné, kdyby se o mě nepostaral od úplného začátku můj dlouholetý kamarád Frank Mahovlich a jeho žena Marie. Ani nevím, jak se jim to podařilo, protože jsem nemluvil anglicky, přesto jsme si rozuměli,“ připomněl Nedomanský dobu, kdy přicestoval do Kanady se svou první ženou Věrou a tříapůlletým Vashim.

Nedomanský se po svém čtvrthodinovém proslovu vrátil na pódium ještě jednou. Při své řeči jej pozvala zpět z hlediště Wickenheiserová. „Můj syn (Noah Pacina) je Čech, trénovala jsem tam deset let v létě a nedokážu si představit, jak bylo těžké tehdy tuto zemi opustit a odejít do Kanady. Vím, že Václav chtěl ještě některým výjimečným lidem poděkovat,“ prohlásila Wickeheiserová.

“I love you guys and I’m sorry, but your dad is dumb...”



Vaclav Nedomansky forgot to thank his wife and family during his own HHOF acceptance speech.



So in a wonderful gesture, Hayley Wickenheiser let him do just that as she was making hers: https://t.co/TuFRDqEzB0 #TSNHockey pic.twitter.com/GBNMUQCEcj — TSN Hockey (@TSNHockey) November 19, 2019

„Zapomněl jsem na dvě věci. Poděkovat všem svým přátelům a spoluhráčům z Československa a národního týmu. Se všemi jsem tam strávil řadu let, byli to skvělí hráči a kamarádi. A samozřejmě, za což se hrozně omlouvám, mé překrásné ženě Marcele, která je tu pro mě pořád a pomáhá mi celý život. Takže je mi to líto a doufám, že dostanu dneska večeři,“ rozesmál Nedomanský sál a poděkoval i synovi a dcerám Victorii a Julii a dojal svou drahou polovičku.

„Miluju vás a omlouvám se, váš tatínek je natvrdlý,“ uzavřel svůj proslov a rozesmál publikum, včetně Dominika Haška, který byl jako první Čech do Síně slávy uveden před pěti lety.

