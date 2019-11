Kouč »Nerazzurri« je puntičkář každým coulem a hráče chce mít na každý trénink absolutně fit! Proto jim radí i s tím, jak se postavit k intimnímu životu.

Podle Conteho musí hráči dobrým výsledkům podřídit sebemenší detail! On sám to tak také praktikuje. Během sezony je pro něj fotbal na prvním místě, až za ním je rodina a manželka!

A obdobný přístup vyžaduje od svých svěřenců. „V zápasovém rytmu musejí jít vztahy stranou. V soukromí musíte vynaložit co nejméně úsilí,“ má jasno »tréňa« a radí, jak na to v posteli: Nejlepší je zůstat pod partnerem,“ vypálil sportovní sexuolog Conte svoji poučku v deníku L'Équipe!

Co z toho vyplývá? Dámy, chcete-li se stát partnerem fotbalisty Interu, musíte vzít aktivitu v pelíšku výhradně na sebe. Tedy alespoň do té doby, co modročerné povede nekompromisní Antonio!