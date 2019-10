Slavia - Barcelona: Valverde: Slavia se valila jako lavina. Ve fotbale občas musíte trpět | iSport.cz

Jak hodnotíte průběh utkání?

„Začali jsme velmi dobře, ze začátku jsme dominovali. Ale v určitých situacích jsme ztráceli míč, Slavia ohrožovala naši bránu. Málem vyrovnala a ve druhé půli ještě přidala plyn. Věděli jsme, že musíme zápas kontrolovat. Když jsme dali na 2:1, měli jsme větší klid. Kdybychom nepřidali druhý gól, vytrpěli bychom si to. Oni se valili jako lavina, byli na naší polovině, těžko je šlo bránit. Všichni bychom si přáli vyšší vítězství, ale Slavia je velmi rychlý silný tým.“

Dokázala se vám vyrovnat velmi dobře.

„V některých chvílích musíte především bránit. Protože hráči doma vždycky hrají s nadšením, dávají do toho všechno. A přesně to se dnes stalo. My třeba byli ve třech vepředu, ale stejně jsme se nemohli prosadit. Slavia se chtěla předvést. Mohli jsme mít větší náskok, kdybychom proměnili některé příležitosti, ale i Slavia měla spoustu šancí. To musím uznat.“

Nečekal jste, že budete zápas kontrolovat víc?

„Jistě. Vždycky chcete od první do devadesáté minuty dominovat. To je ideál pro každý tým. Ale jsou týmy, které proti vám stojí a chtějí to samé. Je potřeba vědět, jak v dané situaci reagovat nejlépe. Doma jsme naposledy dokázali otočit zápas, teď jsme se museli snažit, aby ho neotočil soupeř.“

Barca je přesto zvyklá hrát s ještě mnohem vyšším držením míče.

„Podívejte se… Občas prostě ve fotbale soupeř ostřeluje vaší bránu, má centry a dává góly. Občas musíte trpět, i když by samozřejmě bylo nejlepší dominovat celý zápas. Chtěli bychom, aby hráči neztráceli míč, ale soupeř tlačil. Nic není předem dané, musíte si to odehrát na hřišti.“

Po prvním gólu ve vaší hře přišlo trochu hluché místo, že?

„V jiných zápasech jsme dokázali navázat na dobrý start. Někdy tempo udržíte déle, jindy ne. Slavia šla do rizika, hrála skvěle. Je to výborný tým, museli jsme pak hlavně bránit.“

Lionel Messi zase dal gól, co říct k němu?

„Neuvěřitelné. Doufám, že se mu bude dařit i dál.“

Jsou to hodně důležité tři body?

„Samozřejmě. Zápas byl pro nás velmi důležitý, to samé platilo i pro Slavii. Teď vedeme tabulku a máme dva zápasy doma. Tam se ukáže, jak vše dopadne.“

Překvapila vás něčím Slavia?

„Vždycky čekáte, že budete hrát tak, jak chcete. Věříte, že budete mít klid. Ale zápas jsme si skutečně protrpěli. Slavia je tým, kterému když se příliš nedaří, pošle víc lidí do útoku. V první půli neměla čistého hrotového útočníka, ve druhé půli ho tam poslala. Zvedlo se jí sebevědomí.“

SESTŘIH: Slavia - Barcelona 1:2. Prohra po boji, rozhodl nešťastný vlastenec Olayinky