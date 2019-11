Premier League | Pochettinův dík. Asistent odhalil vzkaz, který nechal hráčům v šatně | iSport.cz

Pochettino přišel do Tottenhamu v květnu 2014 a v minulé sezoně s ním postoupil do finále Ligy mistrů. Sedmačtyřicetiletý kouč ale poté doplatil na špatný vstup do nového ročníku a byl odvolán. Hotspur totiž vyhrál jen tři z dosavadních třinácti zápasů anglické ligy.

A protože většina hráčů si plnila reprezentační povinnosti, nemohl se s nimi Pochettino rozloučit osobně. Nechal jim proto na tabuli v kabině napsaný vzkaz: „Díky moc všem. Nemohli jsme se rozloučit. Vždycky budete v našich srdcích.“ Fotografie na sociální síti instagram zveřejnil trenérův asistent Jesús Pérez.

Emotivní vzkazy na sociálních sítích Pochettinovi poslali i někteří hráči Tottenhamu. „Navždy ti budu vděčný za to, že jsi mi pomohl splnit si sny,“ napsal kanonýr Harry Kane. „Tolik mě toho naučil a za všechno, co pro mě udělal, jsem mu vděčný. Hodně štěstí a doufám, že se opět uvidíme, příteli,“ přidal záložník Dele Alli.