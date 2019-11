Inter v Csaplárově pasti pomohl Slavii. Conte soptil a útočil na vedení | iSport.cz

Byť tomu dlouho nic nenasvědčovalo, druhý úterní zápas skupiny F skončil pro Slavii příznivým výsledkem. Výhra Borussie Dortmund nad Interem Milán (3:2) znamená, že naděje červenobílých na jarní pokračování v Evropské lize stále žije. A snít se tajně dá dokonce i o postupu do osmifinále Ligy mistrů. „Jsem opravdu naštvaný, protože na víc nemáme. Dosáhli jsme svůj limit, snad si to někdo konečně uvědomí,“ uvedl zklamaný kouč Interu Antonio Conte.

I modročerní už vědí, že ve fotbale není nic horšího, než vést po první půli 2:0. Mytický výrok českého trenéra Josefa Csaplára znovu ožil v úterý v Dortmundu, kde místní Borussia dokázala třemi góly v druhém poločase otočit zápas s Interem a zvítězit 3:2.

„Ještě jsem neviděl svůj tým zahrát tak špatně, jako v prvním poločase. Ale v druhé půli jsme předvedli úžasné tempo a intenzitu,“ radoval se kouč vítězů Lucien Favre, který vyzdvihl především autora dvou branek Achrafa Hakimiho. „Byl všude, má dokonalý cit pro dění na hřišti,“ prohlásil Favre na adresu marockého beka, který skóroval dvakrát už na Slavii.

Favreho protějšek naopak pěnil. Trenér Interu Antonio Conte dal prohru do přímé souvislosti s personální politikou klubu, s kterou od svého letního příchodu už několikrát vyjádřil veřejně nespokojenost.

„V plánování této sezony jsme udělali velké chyby, už mě nebaví to opakovat, je to věc sportovního ředitele. Na to, abychom zvládali Serii A a Ligu mistrů, nemáme dostatečný kádr. Početně ani kvalitativně,“ zopakoval Conte s tím, že noví hráči nemají až na výjimky potřebné zkušenosti. „Kromě Diega Godína nikdo z nich nic nevyhrál a chybí jim zkušenosti. Na koho se mám spolehnout? Na Barellu, který přišel z Cagliari? Nebo na Sensiho, který přišel ze Sassuola? Hráčům budu vždy vděčný za to, že do toho dávají duši a srdce, ale zároveň vím, že od nich vyžaduju něco, co můžou jen těžko splnit.“

Čínský majitel Interu v létě přitom zrovna neskrblil, kromě vzpomínaných Godína, Barelly a Sensiho přivedl Romela Lukaka, Valentina Lazarra či Alexise Sáncheze, celkem za nové hráče utratil 157 milionů eur, tedy přes čtyři miliardy korun.

Náročnému Contemu to však evidentně přijde stále málo.

„Někteří hráči musejí nastupovat pořád, za což platíme. Jedou na sto procent a už nemají, kde brát. Jsem naštvaný, protože to kazí naši dobrou práci,“ přiznal kouč, který se momentálně musí obejít bez zraněných Danila DˈAmbrosia, Roberta Gagliardiniho, Kwadwa Asamoaha a Sáncheze. „Máme na marodce pouze čtyři hráče – a znamená to pro nás kritickou situaci. Přitom zraněné mají i ostatní týmy, jenže u nich si toho nevšimnete. U nás ano.“

Aby toho nebylo málo, po zápase s Borussií opouštěl stadion o berlích i Matteo Politano, který musel odehrát posledních patnáct minut s vyvrtnutým kotníkem, neboť hosté už nemohli střídat.

Inter má tedy do pohody momentálně hodně daleko. Další zápas v Lize mistrů jej čeká 27. listopadu ve vyprodaném Edenu proti Slavii – a postup do osmifinále Ligy mistrů má stále ve svých rukách.