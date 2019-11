Hvězdy biatlonu promluvily o Koukalové ve StarDance! Troufla by si nástupkyně Davidová?

Bývalá biatlonová mistryně světa se už protančila mezi nejlepší pětici desátého ročníku StarDance a její vystoupení se stala příjemným zpestřením nekonečných soustředění jejích exkolegů. „Pilně jsme to v Norsku sledovali. Gabče samozřejmě fandíme,“ prozradila Markéta Davidová po úterním návratu ze severské přípravy, když hovořila spíše za ženskou část týmu. „Já se podíval jen na jeden díl doma,“ dodal Michal Šlesingr.

Není prý hvězda

Vyměnit kombinézu za šaty a lyžařské boty za taneční střevíce není jako pálit na biatlonové terče kulovnicí. „Ale myslím, že to Gábina zvládá dobře. Ona to má v sobě. I když nevím, jestli je dobré ptát se na hodnocení zrovna mě. Já jsem tanečník jako dřevo,“ rozesmál se Šlesingr, který by prý pozvánku do StarDance stoprocentně odmítl.

A účast v soutěži by se moc nezamlouvala ani »Makule«, o které se mluví jako o biatlonové nástupkyniKoukalové. „Nevím, jestli bych byla vhodná na pozvánku. Určitě nejsem dobrá tanečnice,“ přiznala a dodala: „A také si nemyslím, že jsem taková hvězda, že bych tam měla co dělat. Přece jen se to jmenuje Když hvězdy tančí...“

Parketa v latině

Ale co není, může být. Třeba už po únorovém mistrovství světa v italské Anterselvě, kde Davidová v minulé sezoně vyhrála svůj první závod světového poháru. "Mně se líbí spíš takový ty kroutící, rytmický, veselý a rychlý tance. Takže latina," vyznala se Markéta, kde by na parketu byla její parketa.