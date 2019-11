Stanislav Řezáč to dokázal, do cíle Jizerské padesátky dorazil jako první • Pavel Mazáč (Sport)

Tahle norská vesnička Sjusjøen se i díky němu stala slavnou. Autor legračního výroku Standa Řezáč ji už neřeší. Pořád jezdí laufy neboli dálkové běhy na lyžích a pořád je v nich prvotřídní. Až mu příští víkend začne sezona, můžete se vsadit, že nejlepší desítku bude atakovat i ve 46 letech.

Pohled na občanku je neúprosný a letní příprava bolavá. Jaký je to teď rozdíl oproti době před 15 lety?

„Já si po sezoně dal dva měsíce pauzu a najednou koukám, že svaly jdou rychle pryč a trošku roste břicho. Tak jsem se do toho od půlky června zase opřel. Ale vím, že nikdy moc dobře nezávodím v listopadu a prosinci, bolavý trénink prodávám spíš později.“

Co vás ve věku, kdybyste mohl dát nohy nahoru a na lyžích se jen tak občas sklouznout, ještě motivuje?

„Lyžování je opravdu krásný sport a pořád mě baví. A taky je to prostě práce jako každá jiná. Z půlky mě to baví a z půlky mě to živí.“

Kromě sportu máte ženu a dva syny a spoustu dalších povinností…

„Když jsem byl mladší, trénoval jsem celoročně, protože jsem neměl co dělat a nudil se. Teď máme na Bedřichově penzion a je okolo něj dost práce.“

Zapojujete se do činností kolem domu?

„Nejhorší to bylo loni v létě, kdy jsme dělali hrubou stavbu. Při překládání cihel zapojujete snad všechny svaly, to byl hodně těžký trénink.“

Odkdy musíte začít pořádně makat, abyste měl formu na sněhu?

„Někdy od září, nejpozději října pro mě existuje jen profesionální příprava, nic jiného nejde stíhat. Když chci být na vrcholné akci ve výborné formě, musím trénovat aspoň čtyři měsíce.“

Jaké jsou vůbec letos vaše ambice?

„Kdyby se mi na Jizerské 50 podařilo dojet do šestého místa a dostat se na pódium, to by byl velký úspěch. Soustředit se budu i na Vasův běh. Letos jsem tam byl třetí, to byl super výsledek, ale nevím, jestli vůbec půjde zlepšit.

Biatlonisté na soustředění v Sjusjøenu oprášili vaši slavnou hlášku. Co to s vámi dělá, když ji slyšíte?

„Teď už vážně nic. Akorát už má hodně zhlédnutí na YouTube (přes dva miliony) a je škoda, že jsem tam to video nedával já. Za každé kliknutí na video se autorovi platí, takže jsem mohl být docela bohatý (směje se).“

Jak jste na tom nyní s angličtinou? Po onom rozhovoru jste sliboval, že na tom zamakáte.

„Domluvím se, ale při rozhovorech ji už úplně nevyužiju, do prvních třech se dostanu málokdy. A když něco opravdu potřebuju, manželka mi to ráda přeloží.“