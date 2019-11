Neškodné Vítkovice dostaly lekci. Ostudný výkon, znělo z kabiny | iSport.cz

Přesilovka, gól. Přečíslení, branka. Ideální střelecká pozice, rozvlněná síť. Přesně jak říkal Jan Schleiss - plzeňští hokejisté soupeře vyškolili. Dali jim lekci. Z přechodu středního pásma, z ideálního řešení slibně rozjetých šancí, z proměňování tutovek, z produktivity. Ostravané dali do hry jen hromadu energie, která jim ovšem byla hlavně kvůli nedotaženým akcím prakticky k ničemu. Když už byli před gólmanem Dominikem Frodlem výjimečně sami, jako například Rastislav Dej nebo Frenks Razgals, šanci nevyužili.

„Ostudný výsledek, tím pádem i výkon,“ nepáral se s hodnocením vítkovický asistent Pavel Trnka. „S šancemi jsme špatně naložili, dostali lekci z přechodu středního pásma, v návaznosti přechodu modré. Oni v tomto byli smrtelní a když se do dostali do koncovek, precizně nás potrestali. Jak říkám, ostudný výsledek.“

Třemi góly se plzeňské vítězství zasloužil především Jaroslav Kracík. „To je výjimečné, já nejsem moc velký střelec,“ usmíval se. „Je zvláštní, že jsem dal tři góly já.“ Trefoval se parádně.

I vítkovický útočník Jan Schleiss musel před zakončením rivalů (nejen zkušeného Kracíka) smeknout klobouk. „Byla to lekce, nic jiného. Z toho si musíme vzít příklad! Jede se k nám do pásma, jeden jejich hráč má puk, počká si na ostatní, ti přijedou z druhé vlny, my koukáme na puk a pic - gól do prázdné. Učitelé. Ukázali nám, jak se to hraje. A co jsme předvedli my...? Musíme začít víc hrabat!“

Plzeňský gólman Dominik Frodl se při čtvrté nule v sezoně ani moc nezapotil. Pochytal 23 střel, většinu neškodných. „Samozřejmě je to o kvalitě zakončení,“ nezastíral vítkovický útočník Rastislav Dej. „Po několika našich nevyužitých šancích si začal víc věřit, vychytal nás a pak jsme za něho puk jen těžko tlačili. Hledal si střely, zachytal dobře. Ale jak říkám, kvalita v zakončení byla na straně Plzně.“

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 0:5. Vysoká výhra Indiánů, i díky hattricku Kracíka

To samé říkal i Schleiss. „Chytal dobře, ale bylo to doprostřed brány, na něj,“ popisoval střely. „Pak už to bylo...Byly sice nějaké šance, ale za stavu 0:4 a 0:5 to už nejde, oni si věří. Gól musí přijít dříve. Na začátku, nebo ve druhé třetině, jinak to nejde.“

Podle plzeňského brankáře byla klíčem k vítězství hned první třetina. „Vedli jsme 2:0, pak jsme se mohli trošku zatáhnout. Vítkovice se do nás musely tlačit a my to s klukama odbránili výborně. To byl klíč úspěchu.“ Připouští, že v několika situacích měl i štěstí. „Snažili se hrát všechno do brány, moc střel jsem neviděl. Ale kluci to hodně blokovali, bylo tam i štěstíčko, že se puk odrazil jinam.“

Štěstí naopak chybělo vítkovickému obránci Davidovi Kvasničkovi. Na duel proti rodné Plzni se těšil. Jenže už ve 4. minutě skončil v oslabení do střely, zůstal ležet a zápas tím pro něj skončil. Soupeř z toho navíc otvíral skóre.

„David předvedl super blok, super obětavost, bohužel zůstal klečet a pravidlo je, že se píská, až když získáme puk,“ krčil rameny Schleiss. „Kvasňa ležel na středu, na druhé straně vzniklo volno a Peter Čerešňák toho využil. Dal krásně na Kodýtka a ten měl úplně prázdnou bránu. Smůla.“

Po prohrách v Třinci (1:2) a s Plzní (0:5) klesly Vítkovice z osmého místa na desáté. A před sebou mají další náročný dvojboj. Ve středu hostí první Spartu (17.30) a ve čtvrtek Mladou Boleslav (17.30).