Trenér soupeře Slavie v Lize mistrů Antonio Conte dbá v přípravě na každý detail. Aby měli jeho svěřenci sílu na fotbal, požaduje po nich dokonce krocení vášní. „Jejich sex by neměl trvat moc dlouho, aby se příliš neunavili. A partnerky by měly být nahoře!“ prohlásil Ital. Sexuolog Radim Uzel (79) obavy slavného kouče nesdílí.

„Sex sám o sobě sportovnímu výkonu samozřejmě nevadí,“ řekl Blesku odborník na partnerské vztahy. „Roli nehraje ani to, zda je nahoře žena nebo muž,“ podotkl a dodal: „Obavy trenéra jsou spíše spojeny s tím, že je sex velmi často spojen s flámováním, ponocováním a konzumací alkoholu. To už problém je.“

Po fyzické stránce je pro profesionálního sportovce soulož hračka. Připravenost na trénink či zápas ho neovlivní. „Vždyť mnohé olympijské rekordy padly několik minut po orgasmu,“ řekl Uzel. „Určitě při sexu nespálíte tolik kalorií jako při běhu. Přirovnal bych to ke svižné chůzi do schodů.“

A jak náročný je pohlavní styk z časového hlediska? To se podle sexuologa nedá přesně vyčíslit. Podávat se rozkoši vydrží každý jinak! „Žádný průměr totiž není. Je to různé. Nikdo nikdy nesouložil se stopkami v ruce. Na čase nezáleží. Důležité je, aby to bylo příjemné,“ uzavřel Uzel.