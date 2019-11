Conte před Slavií: Bitva v Edenu? Jedeme jen pro jediný výsledek | iSport.cz

Inter je dvě kola před koncem základní skupiny Ligy mistrů třetí se čtyřmi body. Na druhý Dortmund ztrácí tři body a na vedoucí Barcelonu, kterou v prosinci přivítá na San Siru, čtyři. Případná ztráta se Slavií, která je se dvěma body poslední, by Conteho svěřencům značně zkomplikovala šance na postup. Pokud by Inter českým mistrům podlehl a Borussia na Camp Nou minimálně remizovala, v jarní fázi soutěže by se italský klub nepředstavil.

"Víme, že si můžeme odvézt pouze jediný výsledek. Netuším, jak to půjde, ale jsem si jistý, že hráči do toho dají všechno," citovaly Conteho klubové stránky.

Inter trápí zdravotní potíže. Do ledna mu bude chybět útočník Alexis Sánchez. Proti Turínu kvůli zranění nenastoupili ani Kwadwo Asamoah, Roberto Gagliardini, Matteo Politano a Stefano Sensi. Už v prvním poločase musel střídat Nicoló Barella, který na San Siru proti Slavii zařídil v 92. minutě remízu 1:1. Dvaadvacetiletý Ital si podvrtnul koleno a jeho start proti Slavii je nejistý.

"Za poslední čtyři měsíce neskutečně vyrostl a stal se z něj velmi důležitý hráč. Je to bojovník a doufám, že se na hřiště brzy vrátí," řekl Conte.

Inter po 13 kolech italské ligy ztrácí bod na vedoucí Juventus Turín. Jedenáctou výhrou z úvodních 13 zápasů vyrovnal klubový rekord z ročníku 1950/51. Díky triumfu nad FC Turín navíc naplno bodoval i v sedmém venkovním duelu aktuální ligové sezony, čímž stanovil nové klubové maximum. Conte si ale nejvíce vážil čistého konta.

"Mám radost za všechny hráče, kteří se podílejí na výsledcích, ale nejvíc mě těší, že jsme neinkasovali. Ukázali jsme solidnost v obraně, což je podstatné, protože dříve či později skórujeme. Budeme dál pracovat jako tým a půjdeme za hranici našich možností, protože zdravotní potíže nás pronásledují i nadále," konstatoval někdejší kouč Juventusu, Chelsea či italského národního mužstva.

Triumf v Turíně zařídili Lautaro Martínez, Stefan de Vrij a Romelu Lukaku. "Lautaro a Romelu se výrazně zlepšují. Pořád mají mezery a mohou se nadále rozvíjet. Lautarovi je 22, Romeluovi 26. Můžou v Interu působit dalších deset let. Mám radost, protože kromě gólů odvedli pro tým i spoustu další práce," prohlásil Conte.