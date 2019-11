To je nádhera! Český tým s Davis Cupem nad hlavou • Pavel Mazáč (Sport)

Rozpálila jej Navrátilova slova po nedělním losu březnové kvalifikace Davis Cupu, která českému týmu přisoudila třaskavé derby na Slovensku. „Základem nominace určitě bude Veselý, Forejtek a Lehečka. Další dva hráče doplním podle momentální formy. Nabízí se návrat Lukáše Rosola, podle toho, jak bude hrát,“ řekl mimo jiné nehrající kapitán.

A to se Rosola, který v posledním zářijovém zápase v Bosně absentoval, pořádně dotklo! „Všimli jste si vůbec, že se nikdo nezeptal už v Bosně, proč jsem vlastně nehrál? Proč jsem nebyl v týmu a kde je pravda? Dobře se to zametlo pod koberec, co říkáte?“ reagoval na sociálních sítích.

Když se to v pondělí doneslo k Navrátilovi, jen překvapeně kroutil hlavou. „Tomu statusu nikdo nerozumíme, protože před zápasem v Bosně a Hercegovině se Lukáš Rosol kapitánovi Navrátilovi z účasti omluvil, že je po sezoně unavený,“ řekl Blesku mluvčí týmu Karel Tejkal.

Oba se prý navíc dohodli, že v případě hráčovy formy a chuti bude pro další duel Rosol opět v týmu. „Takže kapitán nechápal, co to má znamenat, a doteď to nechápe...“

A to není vše! Rozjetý Rosol si pomyslně vzal na pomoc kolegy Jebavého s Kolářem, kteří jsou podle něj v nominaci záměrně opomíjeni. Důvod? Nepatří do mocné »stáje« Česká sportovní manažera Černoška.

„Možná se brzy dozvíte odpověď, ale je to spíš na knihu,“ pokračoval ve své palbě. Jenže i tento argument pokulhává. Vždyť nová hvězda týmu Jonáš Forejtek (18) se připravuje na Štvanici v I. ČLTK, což je nesmiřitelný rival Černoškovy agentury...

Při svém posledním daviscupovém vystoupení v únoru s Nizozemskem prohrál Rosol dvouhru i čtyřhru, šedivou sezonu zakončil jako 182. hráč světa. Zabouchl si nyní svým vyjádřením definitivně dveře do Davis Cupu? „Vůbec ne, kapitánovo stanovisko stále platí,“ ujistil Tejkal. Takže pokud budeš mít formu a chuť, bereme tě v březnu na Slovensko!