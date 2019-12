138 km/h! Pirátka silnic Sáblíková za volantem riskovala pokutu!

Tohle nebyl dobrý nápad. Sáblíková si foťákem v mobilu zdokumentovala cestu na Letiště Václava Havla. Jenže fotila ve chvíli, kdy seděla za volantem. Kromě toho, že během řízení držela telefon, tak v druhé ruce měla ještě termohrnek s kávou. A aby toho nebylo málo, tak na tachometru svítila rychlost 138 km/h! Tedy o osm kilometrů víc, než je povoleno na dálnici v Česku.

„Tohle na mě vyskočilo na Facebooku. V jedný ruce termohrnek, v druhý telefon, překročená rychlost... rebelství a nebezpečí na silnici mám rád,“ napsal ironicky uživatel Twitteru Karel Málek. Ze sociální síti rychlobruslařky nepodařený snímek brzy zmizel.

Martina Sáblíková si v autě pěkně ulevila

Pokud by Martinu chytila policie, za použití mobilu za jízdy by dostala blokovou pokutu do 1000 korun a přišla o dva body. Tisíc korun by musela zaplatit na místě i za překročení povolené rychlosti. Že je Sáblíková rebele za volantem, předvedla v minulosti už několikrát. Netají se, že ráda jezdí hodně rychle. Skoro před deseti lety pak před kamerou nizozemské televize ukázala, že jí občas za volantem vytečou nervy.

Když řídila, vjel jí do křižovatky jiný osobní vůz, který české šampionce nedal přednost. „Ty vole, co děláš, kreténe? Jsem měla přednost. Bych ho zabila,“ rozlítila se naštvaná Martina na neukázněného řidiče přímo před televizním štábem.