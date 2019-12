Říha před ruskou misí: S Gulašem máme dohodu, od Jaškina čekám víc | iSport.cz

Úvodní podnik se svým týmem zvládl znamenitě, nyní přichází na řadu další na východě. Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha představil nominaci hráčů na ruský Channel One Cup. Na triumf z turnaje Karjala by zkušený kouč rád navázal, chce s mužstvem znovu válet. „Rádi bychom hráli stejný hokej jako ve Finsku a tím se posouvali dál k vrcholu, což je mistrovství světa,“ řekl vůdce reprezentační střídačky.

Na druhém podniku chce Říha vsadit na jistotu, bere s sebou 14 hráčů z úspěšné finské akce a jen jediného nováčka - útočníka Jakuba Fleka. Hodlá si však vyzkoušet další borce z širšího kádru, jako například tahouna extraligy Milana Gulaše.

Nakopl vás optimismem úspěšný Karjala Cup do ruského turnaje?

„Mě nabíjí optimismem spíše to, že jsme hned po Karjale dělali další nominaci, protože už jsme potřebovali udělat nějaký základ mužstva na další turnaj, protože se řeší víza atd. Vytvořilo se nám osm pětek hráčů, kteří s námi chtějí jet. Takže jsme spíš museli ubírat. To, že jsme byli úspěšní minule, je už za námi. Nyní to musíme potvrdit, navázat naší hru, jít dopředu a udělat opět kus práce pro úspěch.“

Posledně se vám osvědčilo, že jste na každého soupeře zvolil jiný styl hry. Chcete na tento způsob navázat?

„Samozřejmě chceme navázat na ty zápasy. Půjdeme jednotlivě podle soupeřů. Uvidíme, v jaké sestavě budou Finové. Hrajeme doma, takže to bude o něco jinačí. Oni nebudou tak otevření jako u sebe. Na to se musíme připravit. Rusové nám budou chtít u sebe stoprocentně vrátit porážku 0:3, kterou nemohli skousnout. Švédy máme jako poslední, znovu v poledne. Myslím si, že na každý zápas bude opět něco připraveného.“

Je pro vás větší motivací úspěch, nebo pohled na hráče, jak znovu válcují soupeře?

„Pro mě je motivací, že hráči to takhle berou. Věří tomu a to je obrovská motivace pro každého trenéra. K úspěchu potřebujete i štěstí, což jsme třeba na mistrovství světa neměli, byť jsme byli lepší proti Rusům. Myslím, že posouvání hráčů k větší víře a ochotě jít za úspěchem je daleko lepší než umístění. Může se stát, že budeme hrát výborně, ale nebudeme moct vstřelit gól a prohrajeme.“

Jak moc zasáhla marodka do podoby mužstva pro Channel One Cup?

„Byli jsme předběžně domluvení s Michalem Řepíkem a Romanem Červenkou, chtěli jsme znovu vyzkoušet i Bulíře. Tito tři jsou jediní, kdo nepojedou ze zdravotních důvodů.“

Vrací se Milan Gulaš, máte však mezi sebou dohodu, že odehraje jen zápas v Plzni. Jste podobně dohodnutý i s jinými hráči?

„Jsme domluvení jen s Milanem, že nastoupí v Plzni proti Finsku. Do Ruska s námi nepojede. Celý turnaj s námi odehraje až při příštím srazu. O tom, jestli ještě někdo z hráčů nepoletí do Ruska, se rozhodneme až v Plzni.“

Je pro vás Gulaš lídrem, se kterým naplno počítáte až na mistrovství světa?

„Myslím si, že všechny z nás překvapil svým vystoupením Honza Kovář. Milan je to samý. Na mistrovství byl trochu nervózní, protože se předtím vždycky třeba při posledním zápase zranil. Před mistrovstvím měl měsíc volna a přišel mi takový utažený. Jestli se tentokrát připraví na šampionát, tak věřím, že bude platným členem. To je ale ještě strašně daleko. Myslím si ale, že do reprezentace patří.“

Berete s sebou podruhé brankářskou dvojici Will-Langhamer doplněnou o Šimona Hrubce. Kolik prostoru dostanou?

„Na tohle téma jsme se po Karjale dlouho bavili, abychom byli opět připravení. Chceme je znovu vyzkoušet. Momentálně si hrajeme s myšlenkou, že každý brankář by chytal jeden zápas, abychom viděli i Hrubce, který nám v minulé sezoně zachytal velmi dobře. U těch dvou se chceme přesvědčit, že nám potvrdí formu.“

Mezi nominovanými je i útočník Michal Birner, který před minulou akcí prohlásil, že na reprezentaci se v sezoně úplně necítí…

„Mluvili jsme s ním. Bál se, že by tady dělal nějaké páté kolo u vozu, že by nehrál to samé jako v Liberci. To ale záleží jenom na něm, Michala bereme jako platného člena širšího reprezentačního výběru. Je na něm, jak se ukáže, to už neovlivníme. Jsme rádi, že přijede, sám si ověří, jestli na mezinárodní hokej má nebo nemá.“

Na soupisce máte i Martina Zaťoviče, který se těsně neprocpal na poslední šampionát. Přijal ochotně nominaci?

„Mě ten závěr u Martina docela mrzel, on tomu opravdu dal všechno. Příprava pro něj byla dlouhá, navíc s Brnem měl dlouhou sezonu. Mrzelo mě to, ale takhle jsme se prostě domluvili. Martin sám se takhle rozhodl. Měl na vybranou, jestli si počká na zbylá dvě místa. Rozhodl se, že si nepočká. Teď jednoznačně řekl, že pojede a moc se těší.“

Zkusíte na turnaji k sobě dát útok z KHL Jaškin-Hyka-Sedlák?

„Jsem na ně zvědavý. Sedlák s Jaškinem spolu hráli ve Finsku. Jaškinovi se daří, i když v reprezentaci bych od něj očekával daleko víc. Z dvanácti třinácti zápasů má dva góly, což je na něho málo. V Dynamu válí, hraje tam roli střelce, je mezi prvními v bodování KHL. Zkusíme ho dát do lajny s kluky a uvidíme, jak to půjde.“