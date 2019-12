Unikátní snímky Letenských z 80. let: Tehdy, když Sparta byla železná...

Exkluzivní snímky železné Sparty můžete vidět na výstavě v pražské Galerii 1 • FOTO: Koláž VIPsport

Na Letné jako fotograf prožil krušné časy. Poté byl ale Zdeněk Lhoták (70) u toho, když se Sparta v 80. letech proměnila v neporazitelný kolos. Po více než 30 letech teď nechává nahlédnout do zákulisí, kam nikdo jiný neviděl.

Vystudovaný tělocvikář začal pro Spartu jako klubový fotograf dělat v roce 1976, kdy se po roce vrátila z II. ligy. „Pracoval jsem pro ni čtrnáct let a zažil dobrý i horší období. Chvilku to trvalo, ale hráči si na mě zvykli a ke konci mě pustili i do svého soukromí. Měl jsem tam přístup, když se dařilo a právě proto, že se dařilo,“ vzpomíná Lhoták pro klubové stránky.

V klubu zažil jeho zlatou éru spojenou se jmény jako Berger, Chovanec, Straka, Hašek, Němeček. „Honza Berger mě dokonce pozval k sobě do rodiny do paneláku na Jižním Městě,“ připomíná Lhoták a dodává: „Kluky jsem třicet let neviděl a těším se, až se na vernisáži potkáme.“ Ta proběhla ve středu v pražské Galerii 1 a výstava unikátních záběrů potrvá až do 21. prosince.