Hvězdy Ománu v Brně: Jackpot, nebo propadák, říká manažer klubu. Kolik si vydělají?

Do nejistého podniku historického významu se pustil fotbalový Artis. Brněnský klub angažoval dva reprezentanty Ománu – stopera Khalida Al-Braikiho (31) a útočníka Dahmana (26). Levní rozhodně nebyli, byť za ně zámožný majitel Igor Fait nemusel platit odstupné. Výší platu se ovšem zařadili mezi špičku druhé ligy. Za drobné by svou zemi, kde měli dobré podmínky včetně civilního zaměstnání, neopustili. „Může to být úplný jackpot a naopak propadák,“ uvědomuje si Petr Kuba, výkonný ředitel klubu. „Bereme to jako roční projekt. Kdo nic nezkusí, nic nepokazí,“ doplňuje.

Dva Ománci v českém fotbale, to tady ještě nebylo. Za jejich příchodem do Artisu stojí trenér Jiří Chytrý, donedávna asistent Jaroslava Šilhavého u tamní reprezentace. Do ní náleží také Khalid Al-Braiki a útočník Abdulrahman Al-Mushaifri, který si říká Dahman. Tohle jméno bude mít i na dresu. „Jdou sem proto, aby se stali průkopníky na evropském trhu pro další kluky z Arabského poloostrova. Vypadají natěšení, je to pro ně obrovská výzva,“ říká Kuba s tím, že hlavně mladší Dahman má ambice dostat se do jedné z top lig starého kontinentu. „Pro nás je to i strašně marketingově zajímavé,“ doplňuje další důležitou okolnost celého příběhu.

S nápadem na jejich angažování vyrazil kouč po svém jmenování do funkce za bossem Igorem Faitem, jemuž tahle myšlenka přišla zajímavá. Odsouhlasil ji. Ze síta ománských reprezentantů vypadli tihle dva, obránce a hroťák. Typologicky se Artisu hodili nejlépe.

Za exotické akvizice nemusel brněnský miliardář platit jejich klubům žádné peníze. Hráči se naopak museli vyvázat ze svých civilních zaměstnání, kterým se běžně věnují kromě fotbalu. Jedinou podmínkou celku Al-Seeb, v němž měl útočník Dahman smlouvu ještě na rok, bylo, že v případě jeho návratu do Ománu zamíří znovu do tohoto klubu.

Chytnou se ve druhé lize hned?

Pochybnosti jsou na místě, a to nikoliv ryze fotbalové. Oba borci patří k oporám Ománu, důrazný stoper je v národním týmu dokonce kapitánem. Jenže v Evropě budou působit poprvé, čeká je sžívání s odlišnou fotbalovou i životní kulturou. Podepsali jen roční kontrakty s opcí.

Prostě se to zkusí. Žádné velké riziko ani jedna strana nepodstupuje. „Největší otázkou je, jak se přizpůsobí větší intenzitě hry,“ přemítá Kuba, jemuž rychlonohý Dahman připomíná slavného Francouze Kyliana Mpabbého. „Je to podobný somatotyp,“ říká.

Ománci, kteří jsou dražší než běžní Afričané v českých klubech, už nastoupili na část sobotní přípravy v maďarském Györu (1:1). Šli do akce z voleje, bez jediného tréninku s mužstvem. Nerozehranost a nedostatečná aklimatizace na nich byla znát. Zároveň si musí zvyknout na standardy života v Česku. „Jsem na to zvědavý jako všichni ostatní,“ přiznává ředitel Artisu.

Jedním z problémů může být kromě chladnějšího počasí strava. Muslimové mají svůj striktní jídelníček, jedí speciálně připravené maso. K tomu se přidá Ramadán. „Úskalí je dost,“ připouští Kuba. „Ale když se to povede, může to být pecka,“ zasní se. Posilám ze Středního východu zajistil klub byt v Brně (každý bude mít svůj) a auto.