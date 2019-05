Banská Bystrica odmítá Ligu mistrů: Ohrožujeme finanční bezpečnost | iSport.cz

Banská Bystrica ovládla poslední tři sezony slovenské extraligy, CHL si tak už dvakrát vyzkoušela. V obou případech vypadla ve skupině. Nyní se ze soutěže zkusí „vymluvit“. „Nepřihlásíme se do nového ročníku Ligy mistrů, protože účast v ní je pro nás finančně ztrátová,“ řekl prezident klubu Juraj Koval pro denník Šport.

Že je hokejová Liga mistrů pro kluby prodělečná, se už nějaký pátek ví. Ačkoliv se soutěž každým ročníkem finančně zatraktivní, pro kluby, co se nedostanou v play off daleko, stále zůstává deficitní. Hlavně z hlediska cestování. „Naše náklady na Ligu mistrů byly vysoké i vzhledem na nevyhnutelnost leteckých přesunů do švýcarského Lugana a finského Jyväskylä,“ upozornil Koval na problematické cestování v posledním ročníku.

Banskobystričtí hokejisté potřetí v řadě ovládli slovenskou extraligu, účasti v Lize mistrů se však chtějí vzdát • Foto Facebook HC 05 Banská Bystrica

Konkrétní čísla klub neposkytl, podle denníku Šport se pronájem leteckého speciálu pohybuje mezi 60 až 80 tisíci eur (1,55 až 2,05 milionů korun). Každý účastník soutěže musí navíc uhradit vstupní poplatek, který v poslední sezoně činil 12 tisíc eur (310 tisíc korun). K tomu je nutno ještě připočítat náklady na rozhodčí či organizaci domácích zápasů.

Příjmy slovenského mistra z posledního ročníku Ligy mistrů? Kromě vstupného ze tří domácích zápasů, na něž si nenašlo cestu ani dva tisíce fanoušků, přišla v říjnu 2018 jen dotace od vedení CHL ve výši 30 tisíc eur (770 tisíc korun). Suma sumárum jsme zhruba milion a půl v minusu…

„Jednoduše řečeno: zůstali jsme ve ztrátě za Ligu mistrů, a to už nechceme. Máme reprezentovat Slovensko a ligu jen za naše peníze, bez podpory svazu… Nechceme riskovat, a proto nebudeme účastníkem Ligy mistrů,“ dodal Koval.

Jak na tento fakt zareaguje vedení Ligy mistrů, zůstává s otazníkem. Los nového ročníku každopádně proběhne 22. května během mistrovství světa v Bratislavě.