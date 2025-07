Fotbalové přestupy ONLINE: West Ham nabídl za Dioufa 20 milionů eur! Slavia odmítla

Brankář Joeri Heerkens ze Sparty, který v minulých dnech vyhrál s Nizozemskem EURO hráčů do devatenácti let, se vyjádřil k zájmu slavného Ajaxu Amsterdam. „Už jako malý kluk jsem nosil jeho dres,“ řekl v rozhovoru pro nizozemskou televizi ESPN. Ajax by podle tamějších médií chtěl 19letého gólmana na pozici číslo dvě. „Krok z Česka do jedné z top pěti lig by byl možná až příliš velký, Eredivisie by mohla být logickým dalším krokem. Ale můj agent se podívá na všechny možnosti. Mimochodem, zatím není vyloučeno, že prostě zůstanu ve Spartě,“ dodal mladík. V jarní části uplynulé sezony nastupoval za letenské béčko, v prvním týmu byl gólmanskou trojkou.