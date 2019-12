Vyznamenání, Gott i peníze! Co spojuje Hantuchovou s Jágrem?

Jaromír Jágr se vrátil do sestavy Kladna a to udělalo další důležitý krok v play off Chance ligy • Martin Sekanina (Blesk)

Obě sportovní ikony tedy uctívají Boha. A kostel je pro ně jako druhý domov! Vždyť vousáč Jaromír neodehraje jediný mač, aniž by si předtím nezajel do kostela! „Když jdu do kostela, mám hlavu v jednom ohni. Hoří. Cítím to, hned jakmile vejdu dovnitř,“ řekl před časem Jágr s tím, že kdyby mu nevyšla sportovní kariéra, byl by knězem.

Možná i proto má tak často v rukou bibli. A Daniela? Ta když má volnou chvilku, maže si to do »Modrého kostelíka« v Bratislavě. „Vždy tu najdu takovou chvíli pro sebe. Pokoj, klid, ticho. Babička žila pár metrů odsud, takže je to takový můj bod, kam se ráda vracím,“ řekla v dokumentu slovenské stanice RTVS.

Že by je dal v pondělí dohromady sám pánbůh?

Co mají společného:

Silný vztah k rodině

Rodina je základ. A to platí jak pro Jardu, tak pro jeho nový objev. Hokejista nedá dopustit na milované rodiče, na své kořeny nezapomíná ani Hantuchová, jež pořád vzhlíží k zesnulé babičce Heleně. Právě ta ji přivedla na kurty.

Život po kariéře

Už jsou to dva roky, co Daniela sekla s tenisem a začala poznávat život i z jiné než sportovní stránky. Konec hvězdné kariéry se pomalu, ale jistě blíží také slavné »68«, již stále častěji brzdí zdravotní trable.

Státní vyznamenání

Oba se dočkali velké pocty. Bývalá tenistka obdržela v lednu z rukou exslovenského prezidenta Kisky medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu, Jágr o devět měsíců později převzal dokonce již druhé vyznamenání.

Obdivovali Gotta

Milovali jej. Když zpěvák Karel Gott (†80) v říjnu zemřel, oba sportovce to pořádně sebralo. Daniela vzdala Mistrovi hold na svém Instagramu, Jaromír pak osobně navštívil jeho pohřeb.

Peníze

Kdyby chtěli, už by nemuseli v životě pracovat. Slovenka si za řádění na kurtu přišla na téměř 240 milionů korun, »Džegr« si jen v NHL vydělal víc než 3 miliardy korun (obě částky v hrubém)!