Mrázek dostal pěstí od legendy NHL: Docela prasárna! Kouč zákrok hájil | iSport.cz

„Všechno začalo jeho sekáním. Myslím, že to byla docela prasárna (cheap shot), ale co nadělám, dostali jsme alespoň výhodu přesilové hry,“ popsal incident z 33. minuty inzultovaný Mrázek.

"Nikomu z nás se nelíbilo, že jejich gólman takhle máchá hokejkou po hráči, jako je Joe. Ale jak jste viděli, umí se o sebe postarat," řekl kouč San Jose Peter DeBoer. „Možná se mohl odebrat na vyšetření zjišťující případný otřes mozku, ale tohle je věc rozhodčích,“ zamyslel se strážce branky San Jose Aaron Dell.

Jak se situace seběhla? Rodák z Ostravy lapil nahození od modré čáry a ukryl kotouč do rukavice. O pár vteřin později k němu přijel Thornton a do lapačky ho seknul, načež se po něm český brankář ohnal hokejkou a vystartoval po něm. Poslední slovo měl ale 40letý Kanaďan, který Mrázka udeřil do masky.

Možná se na olympijském vítězi a dvojnásobném mistru světa projevila frustrace, letos za 30 utkání ještě ani jednou neskóroval a zapsal jen deset asistencí. Jednu i v nočním zápase.

„Takovou pecku jsem ještě nedostal, na druhou stranu, dějí se i horší věci. Pomohlo mi to, cítíte se pak víc v zápase, chcete pomoci chlapcům nějakými zákroky a vyhrát,“ nedělal ze zákroku majitele 1596 startů v NHL vědu 27letý gólman.

Situace vyvolala hromadnou strkanici, tresty vyfasovali ale jen Mrázek (dvě minuty za sekání) a Thornton (čtyři minuty za sekání a napadení). "Vážně jsem za to dostal trest? To jsem ani nevěděl," divil se Mrázek.

Nájezdy mě hodně baví

Ocenění první hvězdy střetnutí dostal ruský talent Andrej Svěčnikov, který remízový stav 2:2 po 60 minutách zařídil gólem a přihrávkou, v nájezdech pak byl jediným úspěšným exekutorem.

„Je čím dál lepší a sebevědomější, zjišťuje, že jeho hra v NHL funguje. Je těžké ho bránit, je nesmírně dotěrný, věřím, že tahle sezona ho posune ještě na další výkonnostní level,“ řekl na adresu 19leté dvojky draftu z roku 2018 trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

Mrázek v rozstřelu zastavil pokusy Kevina Labanca, Erika Karlssona i Logana Couturea. Thornton důvěru trenéra DeBoera nedostal, stejně tak nejel Tomáš Hertl, který v utkání vyprodukoval tři střely na Mrázkovu branku. „Jestli mě mrzelo, že nejel Thornton? Ani ne, o tohle se já nestarám, je to jejich volba, koho pošlou,“ řekl novinářům Mrázek, který si bilanci v nájezdech vylepšil na šestnáct vítězství a šest porážek.

„Mám rád nájezdy, je to zábava, fanoušci si je užívají. A stejně tak brankáři, ani já nejsem výjimka. “

Svěčnikov první gól utkání zaznamenal po 50 vteřinách od prvního buly. „Kdo vstřelí první branku, je vždycky důležité, byl to pro nás hodně povedený start. A taky hodně velké vítězství, kor když jsme předchozí domácí utkání s Nashvillem prohráli 0:3.“

Ziskem dvou bodů se Carolina posunula na páté místo ve Východní konferenci, na první Washington ztrácí dvanáct bodů. San Jose je na Západě desáté a má před sebou ještě tři duely náročného venkovního tripu. „Čekají nás těžcí soupeři, Tampa, Florida a Nashville. Každý bod bude velmi cenný,“ tuší těžkou lopotu kapitán Sharks Couture, který proti Carolině zaznamenal jednu trefu.

Na mapě NHL tak už není žádné město, ve kterém by 30letý Kanadský forvard neskóroval. Úctyhodný počin!

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:50. Svečnikov, 30:12. Gardiner, . Svečnikov Hosté: 07:16. Sörensen, 39:42. Couture Sestavy Domácí: Mrázek (Reimer) – Slavin (A), D. Hamilton, Edmundson, Pesce, H. Fleury, Gardiner – Svečnikov, J. Staal (C), Foegele – Niederreiter, Aho, T. Teräväinen – Dzingel, Wallmark, Martinook (A) – B. McGinn, C. Bishop, Gibbons. Hosté: Dell (M. Jones) – Vlasic, E. Karlsson, R. Šimek, Burns (A), Dillon, Ferraro – E. Kane, Couture (C), Goodrow – Meier, Hertl (A), Marleau – Sörensen, J. Thornton, Labanc – Gregor, Gambrell, M. Karlsson. Rozhodčí Peel, Sutherland – Racicot, Pancich Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 14.275 diváků