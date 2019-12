Pilný študák Schick! V Lipsku se zabydluje se sexy Haničkou

Český útočník Patrik Schick zamířil z AS Řím na hostování do RB Lipsko. • Twitter/DieRotenBullen

Přítelkyně Patrika Schicka Hanka sledovala utkání AS Řím na turné v USA, kde se její milý trefil do sítě Tottenhamu, blízko u střídačky římského klubu spolu s kamarádkou • Instagram

Chceš se prosadit v zahraničním klubu? Mrskej cizí jazyky, kluku! Jednoduchá poučka brzy dožene každého fotbalistu, který by se domníval, že si vystačí se slůvky „ ahoj, míč a a záda“. Střelec Schick to dobře tuší: „Chci se rychle naučit německy,“ slibuje v rozhovoru pro německý deník Bild.

Nikomu v kabině nerozumět, to je problém. Své o tom může vyprávět takový Václav Kadlec, kterému trvalo proklatě dlouho, než ve Frankfurtu němčinu trochu ovládl. Naopak takový Belgičan Lukaku z Interu mrská hned osm řečí! Schick se německy učil 4 roky ve škole a teď se do lavic vrací na 3 hodiny týdně s učitelkou Paulou.

„Rád bych se co nejrychleji integroval,“ dává si za předsevzetí. Jenže předsevzetí to má chybku: Schick v Lipsku hostuje z AS Řím, a aby německý klub v létě uplatnil opci, chtělo by to ještě pár tref. Jinak hrozí nějaká nová řeč... Schick se však nyní zabydluje 130 kilometrů od českých hranic.

Se snoubenkou Hankou vybrali byt, jeho drahá navštěvuje všechny zápasy Lipska a společně se radují z fenky francouzského buldočka jménem Muffin. „Jméno podle dortu vybrala Hanka, nevím proč,“ směje se Schick, kterému se v Lipsku líbí i kvůli parkům, do kterých může se svými slečnami chodit na procházku. Teď už jen ty góly!