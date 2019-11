Unikát Schick? V repre hrál víc než za klub, divočina to může zlomit | iSport.cz

Teprve potřetí naskočil Patrik Schick do zápasu v dresu Lipska, poprvé v Lize mistrů. Hned ale sehrál důležitou roli. V 89. minutě utkání s Benfikou Lisabon vybojoval pokutový kop, který nastartoval německý celek za vyrovnáním z 0:2 na 2:2 a historickým postupem do jarních bojů největší klubové soutěže. Před sobotním utkáním na hřišti Paderbornu se dočkal i chvály kouče Juliana Nagelsmanna.

Do Lipska přicházel na hostování z AS Řím jako posila a doplnění už tak kvalitního útoku taženého zejména ofenzivním duem Timo Werner, Emil Forsberg. Český forvard Patrik Schick toho ale během podzimní části za německý celek mnoho odehrát kvůli zraněním nestihl.

Dalo by se říct, že čtyřiadvacetiletý rodák z Prahy je tak trochu světový unikát. Odehrál toho od svého zářijového příchodu do bundesligy totiž více za český národní tým než právě za Lipsko. Konkrétně stihl v reprezentačním dresu nastoupit do čtyř duelů (v Kosovu, v Černé Hoře, s Anglií a se Severním Irskem), ve kterých odehrál 240 minut a vstřelil jeden gól. Za Lipsko nastoupil doposud třikrát (v Leverkusenu, s Kolínem nad Rýnem a Benfikou) v součtu na 64 minut, během kterých neskóroval.

Ale právě ve svém třetím vystoupení za celek ze Saska, prvním v Lize mistrů, sehrál klíčovou roli. Lipsko potřebovalo k jistotě postupu do jarní fáze milionářské soutěže vybojovat proti Benfice minimálně bod. Dlouho to však vypadalo špatně, ještě v 88. minutě prohrávalo 0:2.

Pak ale přišel důležitý moment, ve kterém sehrál stěžejní roli právě Schick. Český reprezentant si ve vápně zpracoval přihrávku, přehodil si míč přes obránce a rázem se ocitl tváří v tvář brankáři. Zakončení mu ale znemožnilo stažení Rúbena Diase, po kterém rozhodčí Jesús Gil Manzano nařídil pokutový kop. Ten proměnil Emil Forsberg, který následně v šesté minutě nastavení druhé půle stihl ještě vyrovnat, když poslal do sítě míč po centru Wernera. I při druhé trefě výrazně těžil z pomoci Schicka, který na sebe stáhl dva bránící hráče a Švéd ve službách Lipska hlavičkoval úplně osamocený.

„Poslední minuty byly neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu. Krásný pocit, nádherný večer," řekl Forsberg. „Před inkasovanými góly jsme udělali hloupé chyby, ale to už je teď jedno. Nevzdali jsme to, počkali jsme si na šance a na konci jsme za to byli odměněni," dodal.

Svým vystoupením v Lize mistrů si Patrik Schick vylepšil svou pozici v klubu a další minuty by tak mohl přidat již v sobotu, kdy Lipsko čeká od 15:30 bundesligové utkání na hřišti Paderbornu.

„Určitě je jednou z variant pro základní sestavu. Proti Benfice hrál skutečně výborně. Jeho začátky nebyly snadné, ale ukázal, jak cenný může pro tým být, zejména svou hrou zády k brance. Zároveň je to fantastický hráč do pokutového území," chválil Schicka na tiskové konferenci k zápasu s Paderbornem trenér Lipska Julian Nagelsmann.