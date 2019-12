Koubek se těší na šlágr s lídrem. Vychytá Schicka a oslaví rekord? | iSport.cz

Zaťal zuby a makal. Tvrdě. A teď přichází odměna. Tomáš Koubek v brance Augsburgu podává lepší a lepší výkony a jeho tým stoupá tabulkou. Před posledním letošním zápasem se vyšplhal už na desátou příčku. A pokud by Koubek a spol. ještě v sobotu zvládli v bundesligovém šlágru bodovat na hřišti lídra z Lipska, byla by to paráda. A klubový rekord k tomu. „Kdybychom s Lipskem neprohráli, měli bychom klubový rekord v počtu bundesligových utkání bez prohry v řadě. Je to super motivace,“ přiznává Koubek.

Když se před sezonou stěhoval do Německa z francouzského Rennes, fanoušci byli zvědaví, jak si na prestižnější fotbalové adrese povede. Start nebyl jednoduchý, nezbývalo než zatnout zuby a rvát se s osudem. A všechno se začalo obracet k lepšímu. Teď má Koubek na kontě už čtyři čistá konta a patří mezi nejlepší brankáře německé nejvyšší soutěže. „Začátek v novém klubu je vždycky těžký. Jsem rád, že se daří týmu. Nejsme mužstvo, které by měl hrát o záchranu,“ přesvědčuje Koubek.

Vychytaných nul si považuje. Aby ne, vždyť v Německu se hraje hodně útočně. „Koho by netěšilo, když je mezi nejlepšími. Ale jde to fakt celému týmu, snad nám to vydrží,“ přeje si.

Je znát, že klubový rekord, který má Augsburg na dosah, je pořádnou motivací. Co na tom, že v cestě stojí Lipsko – bundesligový lídr. A taky český reprezentační kanonýr Patrik Schick. „Nijak zvlášť jsem na něj nekoukal. Vím, že teď dal pár gólů, takže se před sobotou podívám na video,“ slibuje Koubek, že parťáka z národního týmu omrkne.

Stejně jako celé Lipsko, které má ohromnou sílu. „Podíváme se na jejich poslední zápas s Dortmundem, Určitě tam bude nápověda, jak by to proti Lipsku mohlo jít. Jen to pak musíme ukázat na hřišti,“ staví Koubek před tým nelehký úkol.

Věří, že se Augsburgu nezatočí z velkého svátku hlava. Zápas proti prvnímu týmu tabulky, k tomu pět výher z šesti posledních bundesligových mačů a navrch souboj s útočníkem Schickem. To všechno je motivace jako hrom. „Máme možnost zapsat se do historie klubu,“ váží si šance Koubek. Dobře ví, že to nebude jednoduché. Jednu jistotu už má dopředu a nemusí o ní přemýšlet, v utkání si pořádně zachytá. A třeba se objeví i v sestavě kola. I tam už v Německu nahlédl. „Fanoušci pak vědí, že jsem podal dobrý výkon a pomohl Augsburgu. Takové výkony je ale třeba podávat opakovaně. Z vychytaných nul mám radost, ale důležitější je, aby vyhrával náš tým. Zajímají mě naše výhry,“ staví úspěchy mužstva nad své osobní statistiky Koubek. Neskrývá, že pohled na tabulku se mu teď zamlouvá o pořádný kus víc než po startu sezony. „Máme formu a budeme se snažit to ukázat i proti Lipsku,“ dodává.