Veronika Vítková dojíždí do cíle sprintu SP v Novém Městě • Pavel Mazáč / Sport

Markéta Davidová s Veronikou Vítkovou před odletem do Norska za přípravou na MS • Martin Sekanina (Blesk)

Veronika Vítková a Markéta Davidová se odbavují před odletem do Norska na přípravu před MS • Martin Sekanina (Blesk)

Veroniku Vítkovou hřeje láska, trápí ji ale forma na lyžích. Že by se blížil konec?

Hlava by chtěla, ale tělo ji nepustí. Unavená Vítková se při prvním Světovém poháru v Östersundu nepěkně trápila, nevyjela ani maličký kopec u střelnice a vytrvalostní závod vzdala pro naprosté vyčerpání. „Je ubíjející, když mi po pár stech metrech dojdou síly a vím, že to nejsem já,“ sklopila Verča zrak. „Měl jsem o ni strach,“ kývl trenér Češek Egil Gjelland. Pozávodní verdikt byl tvrdý: do Vánoc bez lyží, pak pozvolný návrat, Vítková přijde minimálně o dvě zastávky SP.

Trudné myšlenky

Není to poprvé, co její tělo kolabuje. „Doufáme v zázrak,“ pořád věří Vítková. Pokud nenastane, není čas na rozlučku s úspěšnou kariérou? „Takhle zatím přemýšlet nechci. Ale jestli se můj současný stav nezmění, nemá cenu to dál hrotit,“ přiznala Vítková v rozhovoru pro iDnes.cz.

O závodním konci přitom přemýšlela už před dvěma lety. Jenomže pak přišly Hry v Pchjongčchangu a sprinterský bronz. „Kdyby se nepodařila olympijská sezona, myslím si, že bych skončila,“ uvedla tehdy.

Tělo odchází

Teď se zdá, že povedená olympiáda byla jen labutí písní. Vítková se loni trápila, v SP dojela nejlépe devátá a v létě propukly zdravotní trable naplno. „Vydržela jsem vždy maximálně 14 dní, načež mé tělo vždycky začalo odcházet,“ řekla iDnes. Jde o následky protrpěné meningitidy, syndrom vyhoření nebo únavový syndrom? Nikdo netuší. S kariérou Vítkové to nevypadá dobře...

Na lyžích trápení, doma hřeje láska

Na biatlonových tratích je to zmar, ale v osobním životě si nemůže stěžovat. Veronika Vítková už čtyři roky randí s bývalým koučem biatlonistů Markem Lejskem (33) a jejich vztah jen kvete. Společně žijí v Janově nad Nisou, kde starostuje otec současné české opory Markéty Davidové, v létě navštívili Nepál a mají na sebe o trochu víc času než dřív. Lejsek totiž od loňského roku nepůsobí jako trenér reprezentace a nyní se věnuje své vlastní biatlonové škole. Třeba i jeho pečlivá péče pomůže Veronice zpátky do formy!