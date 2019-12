Bijec Vémola s Lelou: poslední přípravy na narození dcery! Nakupovali zlatý luxus

Už za několik dní se stane Karlos Vémola znovu otcem, narodí se mu totiž dcera Lili. S partnerkou Lelou Ceterovou se na příchod potomka vzorně připravují, a tak nedávno byli vyzvednout kočárek, dětskou sedačku a další vybavení v luxusním obchodě, kde si vybrali například černý kočárek se zlatými křídly.

„Ideální! Zlatá je vítězná,“ prohlásil Terminátor, když uviděl, co budoucí maminka zvolila.

„Vybírala jsem hlavně podle toho, co mi padlo do oka, co se mi líbilo. A já miluji andělská křídla, takže kočárek s křídly se mi hned líbil, věřím na anděly,“ vysvětlila Lela. „Samozřejmě, že jsem hleděla i na kvalitu, bezpečí pro Lili, takže nebylo o čem.“

K vybranému zboží dostali budoucí rodiče obsáhlý výklad, aby věděli, jak s výbavou správně zacházet.

Vémola: Po Atillovi půjdu tak dlouho, než ho dostanu zpátky do klece

„Myslím, že to nějak dáme dohromady. Je toho tolik, že se to budeme postupně učit. Ale Lela už tu několikrát byla. Proto věřím, že to má vše zmáknuté, takže mi to pak ukáže,“ řekl Vémola. Zároveň se přiznal, že není zrovna technický typ. Což se projevilo před červencovým soubojem na pražské Štvanici.

„Tohle nebude pro mě, mně se nedávno podařilo urvat dveře od Hummera. Shazoval jsem před zápasem na Štvanici a nešly mi zavřít dveře, dostal jsem takové nervy, že jsem je urval,“ zavzpomínal Terminátor pobaveně. „Myslel jsem, že je dám do auta, ale nemohl jsem je zvednout.“

Při vyprávění svého partnera se Lela jen potutelně usmívala a poznamenala: „Řekl mi, ať donesu nůž. Donesla jsem ho a on od dveří uřezal kabely.“

A jak to dopadlo? „Nechal jsem je tam ležet a vrátil jsem se pro ně druhý den, když jsem byl už najedený a uklidněný.“

Ale zpátky k nadcházejícímu porodu, na který se známý pár teď soustředí.

„To se ani nedá popsat, je to asi nejvíc, co mě v životě zatím potkalo. Prožívám takové štěstí… Ani jsem nečekala, že to bude tak intenzivní. Já naše děťátko už tak miluji, a přitom ještě není mezi námi, že to bude asi největší láska mého života,“ přiznala dojatě nastávající maminka. „Čtu stále nějaké rady, od knížek po Google. Přece jen jsem prvorodička, nemám žádné zkušenosti, tak neustále nějaké informace googlím, ptám se zkušených, hlavně své maminky, samozřejmě.“

