Marpo vs. Vémola. Karlos reaguje na rappera: Vůbec mě to nezajímá. Chci zápasníky, ne zpěváky | iSport.cz

Karlos Vémola by už nejraději do někoho bušil v kleci (nejlépe do Attily Végha), ale myšlenku na příchod malé dcerky ho také dokáží pohltit

Došlo k tomu na galavečeru XFN 15. Karlos Vémola tehdy porazil Brazilce Flavia Rodriga Magona, a pak poslal rázný vzkaz rapperovi Otakarovi Petřinovi, alias Marpovi, který o pár hodin později zápasil se slovenským kolegou Rytmusem. „Pokud se mu dneska podaří dostat přes Rytmuse, tak Marpovi v postoji namlátím. Ale on výzvu od opravdového zvířete nepřijme,“ hřměl tehdy bojovník z Olomouce před zaplněnou O2 arenou.

Hudebník a thajboxer po bodové výhře nad Rytmusem reagoval na Vémolovu výzvu velmi stroze: „To vůbec nebudu komentovat, jsou to úplný nesmysly.“

Uběhl skoro rok, a Marpo výzvu od Terminátora připomněl s tím, že by s ním zápasil v boxu rád. A co na to přední český gladiátor?

Marpo chce fight s Vémolou. Proti němu si věřím, říká

„Vůbec mě to nezajímá. Když jsme tenkrát byli ve stejné organizaci a byl o takové zápasy zájem, tak ani nepíp. A vykřikuje teď, když ví, že jsem v Oktagonu, který boxerské zápasy nedělá, navíc jsem zraněný,“ reagoval pro iSport.cz Vémola. „Ale jestli se mnou opravdu chce zápasit, tak jedině pod hlavičkou Oktagonu, ať jedná s nimi, a ne přes média.“

Ze souboje Marpo vs. Vémola ale podle všeho opravdu nic nebude.

„A stojím si za tím, že chci bojovat se zápasníky,“ dodal čtyřiatřicetiletý bojovník, který v pořadu Fight v lednu tohoto roku vysvětlil, že vlastně nevěděl, že vyzývá nepříliš zkušeného bojovníka.

Vémola v pořadu Fight! Nevěděl jsem, že by byl Marpo jen potrava, říká

„Měl jsem mylné informace. Myslel jsem, že je opravdu profesionální thajboxer. Vyzval jsem ho v euforii po zápase, a pak za mnou začali chodit lidi, a říkali mi, proč jsem vyzval zpěváka…“ komentoval vznik výzvy.

„Trenér Macháček mi pak řekl, že měl Marpo jen pět zápasů a pro mě by byl potrava. Já skutečně nevěděl, že není tak vyzápasený. Takže, jestli jsem vyzval někoho, koho jsem neměl, tak se omlouvám. Budu se samozřejmě už soustředit jen na bojovníky, kteří mi jsou rovní,“ přiznal tehdy chybu Vémola, který Marpa příliš neznal, protože zápasil v období, kdy populární bijec žil hlavně v Anglii.

„Na svou obranu chci říct, že jsem ho vyzval ze tří důvodů. První, vadilo mi, že řekl, že jsem nekomplexní. Druhý, viděl jsem, že je o něj zájem a sportu by to jen prospělo. A za třetí jsem si myslel, že je to legitimní zápasník. A nevyzíval jsem ho v kleci, protože by to bylo srabský,“ prohlásil Vémola v lednu.