Vémola: Potřebuju, aby McGregor vyhrál. Muradov zavřel hubu kritikům | iSport.cz

Machmud Muradov byl před zápasem na galavečeru UFC on ESPN ve Washingtonu v dobré náladě. Fotka byla pořízena před odjezdem do arény. • Jakub Otava

Karlos Vémola by už nejraději do někoho bušil v kleci (nejlépe do Attily Végha), ale myšlenku na příchod malé dcerky ho také dokáží pohltit • Pavel Mazáč / Sport

Přej a bude ti přáno. Jako by se právě tímto heslem řídil Karlos Vémola. Vždy, když se někomu z českých bojovníků podaří uspět na světové úrovni, má z toho upřímnou radost.

Nejinak tomu bylo i v případě Machmuda Muradova, který je sice z Uzbekistánu, ale za osm let, kdy žije hlavně v Praze, je považován za tuzemského bojovníka. Vždyť právě v Česku se jako zápasník formoval. První Čech v UFC má ale radost i z návratu nejslavnějšího MMA bojovníka světa, tedy Conora McGregora. „Král je zpět!“ říká spokojeně bijec z Olomouce.

Jak hodnotíte druhý duel Machmuda Muradova v UFC?

„Perfektně zvládnutý zápas. Soupeř na Macha neměl rychlost... Vlastně na něj neměl nic! Ať už byl ale soupeř takový nebo makový, to nemění nic na tom, že to byl parádní výkon a Mach tím zavřel hubu všem kritikům, kteří měli kecy po jeho prvním zápase v UFC. Myslím, že má v nejslavnější lize velikou budoucnost, protože UFC má Macha rádo. Líbí se jim marketingově, líbí se jim jeho styl. To je vidět i na soupeřích, které dostává. Postupně se vybuduje, vypracuje. Myslím si, že nebude dlouho trvat, kdy bude v první desítce v osmdesát čtyřce. Má pro to velké předpoklady.“

V čem se projevuje, že si nejslavnější liga Muradova oblíbila?

„To, že ho mají v UFC rádi, dokázali i tím, že mu dali bonus večera, čemuž jsem se divil, s ohledem na to, jaký knockout padl v hlavním zápase Alistair Overeem vs. Jairzinho Rozenstruik. Takže se jim Mach určitě líbí. Myslím si, že i třetí zápas vyhraje a ve čtvrtém dostane někoho z top desítky. A jak jsem řekl, během příštího roku bude Mach v nej desítce své váhy. Ne-li v top pětce. A potom, co předvedl v tomto zápase, ho myslím začnou dávat i na hlavní kartu. Má to opravdu velice dobře rozjeté a zaslouženě. Vydřel si to. Za uplynulý rok udělal šest skvělých zápasů. Je to jenom dobře, fandím mu.“

Co říkáte na to, že se do klece UFC v lednu vrátí nejslavnější bojovník, tedy Conor McGregor?

„Král je zpět! Bude to myslím dobrý zápas a nutně potřebuji, aby ten duel vyhrál.“

Proč?

„Aby mě to nakoplo, že je zpátky, po prohře. To bude obrovská motivace pro mě, pro mladé, co ho sledují, nakopne to i celý náš sport, bude se o něm víc mluvit. Potřebuji, aby vyhrál, a nebylo to o tom, že se vrátí a hned padne, protože konkurence je tam teď veliká. Doufám, že se kousne, bude makat a opravdu se naplno vrátí.“

O vás se někdy mluví jako o českém McGregorovi, taky někdy působíte kontroverzně. Jak vnímáte tuto vlastnost u něj? Je to z jeho strany třeba jen marketingový tah?

„Ne, to člověk musí mít v sobě. Myslím, že nejde přesvědčivě říkat něco, čemu člověk nevěří. Když jdu do klece, tak si opravdu věřím a jsem o výhře přesvědčený. To se nelze naučit, to nejsou fráze, které se učíme před zrcadlem. Mě by u McGregora zajímala jedna věc...“

Marpo chce fight s Vémolou. Proti němu si věřím, říká

A to?

„Chtěl bych se ho zeptat, jak vnímá hatery. Jestli se dokázal nastavit tak, že mu jsou nepřející lidi ukradení a neřeší je... Já osobně jsem to ještě nedokázal, pořád se s tím peru. Lidi kolem mě říkají, ať urážlivé komentáře nečtu, ale nedokážu to. Své fanoušky mám opravdu rád, vážím si jich, pořád ale přemýšlím nad tím, jak bych přesvědčil i ty, co mě rádi nemají, že to myslím dobře. Aby věděli, že já našemu sportu pomáhám. Není to tak, jak někteří tvrdí, že náš sport kazím. Vždy si říkám: Myslí to vážně?! Nevím, co bych měl udělat, aby každý pochopil, že to myslím s naším sportem dobře. Je tu asi jen pět kluků, kteří se zápasením uživí. Ostatní musí pracovat. A to je podle mě špatně v porovnání s fotbalem nebo hokejem. A já se snažím náš sport promovat, aby se to změnilo.“

Takže se nedokážete oprostit od toho, že to někteří lidé nechápou?

„Bohužel. Vím třeba, že Mach Muradov to tak má, že kritiky neřeší, jsou mu úplně ukradení. A to je krásný, mít to tak nastavené. Mně to ale jedno není! Jde mi pořád o to, abych je strhnul na svou stranu a hodně se s tím dál peru.“