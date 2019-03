Bijec Kincl: Muradov je víc než Vémola. Kdybych odešel, XFN mohlo skončit | iSport.cz

V pátek odletěl na Floridu kvůli tréninkům s gladiátory v American Top Teamu. Patrik Kincl se tam bude šest týdnů připravovat na duel ve střední váze (do 84 kg) proti skvělému bojovníkovi, rodákovi z Uzbekistánu Machmudu Muradovovi. Jejich bitva v kleci se stala hlavním trhákem turnaje XFN, který se 7. června uskuteční v pražské O 2 areně.

Jak nadcházející souboj s Muradovem vnímáte?

„Rozhodně to bude těžký zápas. Mach je veliký dříč, sportovec tělem i duší. MMA obětuje všechno, dá se říci. Skoro stejně jako já. Myslím si, že to bude parádní souboj. A pokud se mi to podaří, tak bych chtěl potom udělat titul i ve velterové váze (do 77 kg) a být prvním českým šampionem ve dvou vahách.“

Podle vašich dosavadních vyjádření se navzájem velmi respektujete. Žádná slovní přestřelka tedy není na obzoru?

„Nemyslím si, že by mezi námi docházelo k nějakému trash-talku. Já ho uznávám. Znám jeho výkony. Akorát má titul, který mě momentálně zajímá. Je to pro mě veliká výzva. On je velmi dynamický bojovník, postojář. Se soupeři jeho stylu jsem zatím tolik nezápasil. Budu se muset opravdu důkladně připravit. Má styl, který ne úplně každému sedí.“

Máte nějaký odhad výsledku? Dojde k vítězství na body nebo před limitem?„Budu rád, když se mi podaří ukončit zápas před limitem, ale nepůjdu za tím za každou cenu. U Macha si člověk nemůže dovolit jedinou chybu a toho bych se rád vyvaroval. Navíc ani jeden z nás není tím, kdo by rád chodil do zběsilých přestřelek. Oba bojujeme dost takticky.“

Dostal jste nabídku od Oktagonu, která směřovala k odvetě s Karlosem Vémolou, ale nedávno jste ohlásil, že zůstanete u XFN. Složité rozhodování?

„Bylo to hodně těžký. Pro odvetu jsem udělal maximum, skoro rok jsem se na to připravoval. Už jsem se na ni i nastavil v hlavě. Vyhrál jsem kvůli tomu dva jiné zápasy, bylo to něco, co jsem moc chtěl. Zatím asi nejvíc v kariéře.“