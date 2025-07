Premiéra nových dresů Slavie: Chorý s odlepenou hvězdou. Klub reagoval

V posledních šesti letech Slavia spolupracovala s firmou Puma, do nového ročníku ale jde s dresy od značky, kterou v Česku zatím tolik neznáme. Castore však ve fotbalovém světě rozhodně není nováčkem, jeho logo jsme mohli vidět například na oblečení Leverkusenu, Sevilly, Rangers nebo Feyenoordu. Třeba Aston Villa s firmou úplně spokojená nebyla a loni rozvázala smlouvu. Klubu prý vadilo, jak dresy zadržovaly pot.

Nové trikoty pro Slavii navrhl známý umělec Pasta Oner, pozitivní ohlas vzbudila hlavně venkovní fialovo-černá sada. A také nedělní zápasová premiéra domácího dresu, který je klasicky červenobílý, vyvolala na sociálních sítích reakce.

Mezi fanoušky Slavie rezonoval moment ze závěru utkání, kdy byla v televizním přenosu jasně vidět odlepená hvězda na dresu Tomáše Chorého, což přineslo pochybnosti o kvalitě nového výrobce.

Slavia na síti X napsala, že šlo o následek souboje. „K poškození a stržení hvězdy došlo při standardní situaci v čase 87:27, a to v souboji Tomáše Chorého s protihráčem. U aplikace na hráčském dresu se toto občas bohužel stane. Není to poprvé a nemá to souvislost s novým dodavatelem. Zároveň je to situace, která u fanouškovských dresů s výšivkou nikdy nenastane,“ popsal klub.