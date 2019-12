Herec Suchánek je slávista a složil hymnu Sparty: Bylo to jako Čechův podpis anticharty

Slávista, nebo sparťan? Herec Michal Suchánek odmalička fandí sešívaným, zároveň ale složil hymnu pražské Spartě. O tom, jak se to přihodilo, vyprávěl v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport (dnes od 21.15). Rýpl si také do děkovačky lídra tabulky i Jaromíra Jágra.

Veselá kopa, nemá problém s upřímností. Michal Suchánek se v rozhovoru s moderátorem Michalem Hrdličkou rozpovídal o tom, jak složil hymnu Sparty, přestože je slávista. „Bylo to jako podpis Ringo Čecha na antichartu. Stál jsem tam s tužkou, ale nepodepsal to," smál se herec.

„Ve Spartě hráli kamarádi, proto jsem jí přál. Složil jsem naší partě písničku, tým si ji pustil v autobuse a asi na dva roky se stala hymnou. Ale jsem slávista. Vždycky jsem byl," vysvětloval Suchánek.

V Evropě drží palce všem českým týmům. „Když Michael Krmenčík řekne, že si přeje, aby Slavia s Barcelonou prohrála... Tak ty vole, přišlo mi to de*ilní. Ale hodnotit ho nechci, třeba to mělo vyznít jinak."

Užil si Suchánek výkony Slavie v Lize mistrů a děkovačky za solidní výkony? „Trvá strašně dlouho. A stadion už není schopný odpovědět přesně jako dřív, když jsou pauzy mezi vyvoláním frajera," popisoval svůj pohled.

Nit suchá nezůstala ani na hokejové legendě Jaromíru Jágrovi. „Kolik mu je? 53?," popíchl 47letého veterána na dálku slavný komik. „Víte, jak to je. Jarda nemá děti a teď ani babu, no tak co má dělat? Proto je furt na zimáku," dodal Suchánek.

