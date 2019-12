Čerstvý otec Plekanec: Je to krásné! Oslava? Zatím žádná, jsem unavený

Petr Šidlík šel s Tomášem Plekancem do bitky poté, co ho jeho soupeř ostře zasáhl u mantinelu • Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA)

Jak vás ovlivní na ledě fakt, že jste čerstvým otcem dcery Leontýny?

„Doufám, že nijak zásadně. Ještě máme pár dní do dalšího utkání. Zatrénoval jsem si, všechno je v pohodě. Chyběl jsem akorát v Litvínově. Ve čtvrtek měli kluci dobrovolný trénink, takže to vyšlo s porodem relativně dobře. Na jménu pro dceru jsme se shodli. Možností bylo víc, rozhodli jsme se pro Leontýnu.“

Vzpomínáte si, jakou jste měl formu po narození synů?

„To už je opravdu dlouho, nepamatuji si to. Bylo to před čtyřmi a osmi lety. Fakt už nevím.“

Byly poslední dny hektické?

„Byl jsem na to připravený a Libor (majitel klubu Libor Zábranský) věděl, že to může nastat kdykoliv. Tyhle věci se nedají plánovat úplně přesně. Dopadlo to zhruba tak, jak se čekalo. Člověk kolem toho samozřejmě prožije spoustu emocí. Je to krásné.“

Takže pozitivní motivace do práce?

„Já jsem z Kanady naučený, že tyhle věci jsou mimo hokej. Neměly by ovlivňovat výkony. Ale samozřejmě jsme lidé, emoce v tom jsou. Oslava zatím žádná nebyla. Byl jsem hrozně unavenej, tak jsem ji odložil.“

Stihl jste sledovat Kometu při porážce v Litvínově (2:5)?

„Koukal jsem na půlku zápasu. Na tu lepší.“

Doma se představíte až na Štěpána, tedy 26. prosince. Budete už mít v útoku Martina Erata, který chystá návrat do akce po zranění?

„Netuším. Když to vyjde, bude to super. Záleží na Martinovi, pořád do toho utkání zbývá týden. On je skvělý hráč, má spoustu zkušeností. Když bude zdravý, bude pro nás obrovská posila. Zatím měl s námi snad jen jeden trénink. Těžko hodnotit, jak na tom je. Ale on ví, jak se má připravit a co je pro něj nejlepší. Až nastoupí do zápasu, bude stoprocentní.“

Těšíte se na Spartu?

„Proti ní jsou to doma v Brně krásné zápasy ve skvělé atmosféře. Přijede první mančaft tabulky. Doufám, že po Vánocích začneme dobře.“

Už jste si rodinku odvezl z porodnice domů?

„Ještě ne.“