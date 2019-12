Vincour nahradil Zaťoviče a hned explodoval: Snad jsem zaskočil dobře | iSport.cz

Do nedělního kola měl Tomáš Vincour na kontě jen šest bodů (4+2) ve 22 zápasech. Po zranění Martina Zaťoviče však na ledě Mladé Boleslavi dostal příležitost v prvním útoku vedle Petra Holíka a Petera Muellera a hned předvedl bodovou explozi. Nejdříve třemi primárními asistencemi vybídl ke skórování své spoluhráče, ve 47. minutě dokonce poslal v přesilové hře Kometu do vedení. I tak Brňané nakonec brali jen bod za prohru 4:5 v prodloužení…

Naskočil jste do prvního útoku, který zaznamenal všechny čtyři góly. Cítíte se už po návratu z Mountfieldu HK v dobré formě?

„Cítím se dobře. Hrát s Holasem (Petrem Holíkem) a Peterem (Muellerem) je krásný, jsou to kvalitní hokejisti. Zaťa (Martin Zaťovič) se bohužel zranil, tak doufám, že jsem za něj zaskočil dobře. Všichni doufáme, že Zaťa bude v pořádku do dalšího domácího zápasu.“

V prvním útoku jste dostal i hodně minut. Nebyl to pro vás trochu nezvyk?

„Samozřejmě, je to nezvyk, ale hodně minut jsem dostával už v předchozích zápasech jak s Třincem, tak s Litvínovem. Člověk si na to musí zvyknout, v tréninku to nenatrénuje. Nebo takhle, trénovat se musí, ale ten herní způsob je úplně jinej. Dostávám se do toho, jsem za to samozřejmě rád, že dostávám takovou důvěru, takové minuty, ale snažím se, abychom vyhrávali a hráli jako tým. Musíme začít pořádně bodovat.“

V přesilovce jste se trefil z vaší oblíbené pozice na slotu. Změnilo se v Kometě vůbec něco za dobu, kdy jste byl pryč?

„Věci, co tady jsou, byly i předtím. Adaptace je pro mě tedy strašně jednoduchá. Nějaké změny v systému a ve hře samozřejmě jsou, ale myslím si, že to není problém adaptovat se na tenhle styl hry. Není to nic náročného, výkony potvrzuje celá lajna i celé mužstvo. Šlapeme jeden za druhého, a když jeden propadne, tak je tam vždycky ten druhej.“

Pomůže vám čtyřbodový večer i osobně?

„Jak už jsem říkal, jsem hrozně rád za důvěru a ice time, co tady dostávám. Snažím se to splácet i takhle. Strašně mě mrzí, že si nevezeme domů plný počet bodů, ale musíme se spíš podívat na ty dobré věci a samozřejmě se poučit z chyb, které jsme v zápase udělali.“

Vzpomenete si, kdy jste naposledy bral ze zápasu čtyři body?

„V profesionálním hokeji ještě asi ne, naposledy někdy asi v juniorce. (usměje se) Nevím, hodně dlouho jsem neměl čtyři body.“

V Mladé Boleslavi se hrál parádní hokej, poosmé jste ale proti BK prohráli. Hraje se vám proti nim hůř?

„Boleslav má velice kvalitní tým. Výsledky to potvrzují, hrají nahoře. Přijeli jsme sem plnit defenzivní roli a odvézt si nějaké body. Bod jsme odvezli. Zápas se vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Bohužel si myslím, že jsme mohli odvézt více bodů.“

Z pěti utkání venku jste vyválčili čtyři body. Řešili jste něco po utkání v kabině?

„Žádný proslov nebyl. Řešíme to každý den, všichni víme, co máme dělat, kde ty chyby jsou. Z nedělního zápasu je bod málo. Poslední zápasy jdou výkony nahoru dolů, někdy to je super, někdy to je horší. Musíme najet na vlnu, kde budeme podávat výkony pořád stejný a pořád hrát naši roli. Ten styl hokeje, co nás zdobí. Dokud nebudeme vyhrávat souboje a plnit to, co máme, tak těžko můžeme být úspěšní.“

Vaši fanoušci pustili v polovině utkání pyrotechniku, která zadýmila arénu. Nedýchalo se pak špatně, nebo to nebylo cítit?

„Nebylo. Jsme rádi, že nás jezdí podporovat. A to pyro no… Jsou věrní fanoušci, kteří to myslí vážně. Jsme rádi, že přijeli v takovém počtu.“

Vnímali jste, co se v sektoru děje?

„Po oku tam byl nějaký dým, toho jsme si všimli. Nemyslím si, že to bylo něco hrozného, ani se nepřerušila hra, nic se tam nedělo. Takže se pokračovalo dál, zápas to nijak neovlivnilo. Fanoušci byli skvělí, bylo je hodně slyšet, atmosféra byla vynikající.“

