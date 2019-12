Vánoční dotazník jedničky Strýcové: Jídlo si hlídám. NEJ dárek i pohádka

Barbora Strýcová v Praze zapila svůj wimbledonský úspěch. A byl to mejdan se vším všudy • Pavel Machan

Barbora Strýcová v Praze zapila svůj wimbledonský úspěch. A byl to mejdan se vším všudy • Pavel Machan

Štědrý den znamená pauzu v tvrdém tréninku na novou sezonu. Tu světová jednička v deblu Barbora Strýcová odstartuje hned po Vánocích v Austrálii. Jak prožívá nejkrásnější svátky v roce a co má ráda?

Jak slavím Vánoce: Letos je to super, protože sezona začíná později, takže odlétám až 31. prosince. Vánoce si užívám u rodičů v Plzni, mám je strašně ráda, jsou pro mě fakt důležité. Na Štědrý den nikdy netrénuju, jen pětadvacátého chodím běhat. Mám v Plzni svoji trasu, kterou běhám každý rok.

Jak nakupuji dárky: Obvykle na poslední chvíli, i když letos jsem to díky internetu zvládla v předstihu. Musím se přiznat, že neumím nakupovat dárky, asi je neumím ani moc dávat, protože se při tom stydím.

Co jím: Řízek, kapra nemusím. Dám si i pár kousků cukroví, ale že bych se přežírala, to vůbec. V tomhle jsem už naučená, hlídám si jídlo docela dost. Samozřejmě se neošidím o štolu nebo vánočku, ale dám si jen jeden kousek. A vůbec mi to tak nevadí.

Nejoblíbenější cukroví: Vosí hnízda, ta vedou. Pak pracny a perníky. Strašně mě baví péct, ale já to fakt neumím. Na druhou stranu si u toho odpočinu, je to velký relax.

Oblíbená pohádka: Na pohádky v rodině trpíme. Koupíme si televizní program, zakroužkujeme si, kdo co chce vidět a pak se hlasuje, co zvítězí. Většinou to musí být podle mě. Pro mě je nejoblíbenější pohádka Sůl nad zlato.

Nejkrásnější dárek: Celá rodina jsme jednou dostali psa, štěně labradora. Ale to už je strašně dlouho, měli jsme ho patnáct let.