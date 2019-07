Wimbledon 2019 | Strýcová po životní výhře: Je to crazy! Zvládla i čtyřhru, vyzve Serenu | iSport.cz

Na Wimbledon jezdí dlouhých šestnáct let, ale v úterý odpoledne se vůbec poprvé podívala jako přímá aktérka na centrální kurt. Barbora Strýcová se nezalekla, ve 33letech vystřihla jeden ze životních výkonů a vyřadila domácí Kontaovou. Tu hráčku, kterou v pondělním osmifinále nesvalila Petra Kvitová.

"It's crazy!" odpověděla anglicky na první dotaz reportéra, jak jí zní titul semifinalistka Wimbledonu 2019. "Stalo se to, ale teď po utkání tomu ještě nemůžu pořádně uvěřit. Jsem extrémně šťastná, hlas se mi třese. Jak jsem řekla, nechápu to. Ale už musím jít na čtyřhru," reagovala šťastná Strýcová v rychlém interview.

Česká bojovnice prožívá nejlepší chvíle tenisové kariéry. Poprvé v životě si zahraje semifinále Wimbledonu, navíc v den úspěšného čtvrtfinále ještě chvátala na zápas čtyřhry. S Tchajwankou Sie Šu-wej v roli turnajových trojek v závěru úterního programu porazily 6:4, 6:3 rumunský pár Irina-Camelia Beguová, Monica Niculescuová a jsou ve čtvrtfinále.

"Cítila jsem, že hraju dobře, ale ona hrála rychle a tvrdě. Držela jsem se svého stylu, snažila se trošku mixovat údery. Hrálo se mi lépe a lépe, zvedla jsem si sebevědomí a dostala se do zápasu," otočila se Strýcová za vývojem prvního setu, který proti favorizované Kontaové získala až v dramatickém tiebreaku.

Druhý set už byla jízda v podání "divé Báry". Česká tenistka létala po kurtu jako v transu, zvládala všechny těžké momenty a postoupila po výhře 6:1. O postup do finále se popere s tenisovou legendou Serenou Williamsovou.

"Je to skvělé, že si zahraju zase tady (na centrkurtu). Těším se na to, už se nemůžu dočkat čtvrtka, až půjdu na kurt," pověděla šťastná hráčka.