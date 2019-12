U porodu jako profík. Vémola už má svoje holky doma: Dcera? NEJ dárek!

Karlos Vémola by už nejraději do někoho bušil v kleci (nejlépe do Attily Végha), ale myšlenku na příchod malé dcerky ho také dokáží pohltit • Pavel Mazáč / Sport

Oslavy nadvakrát. Karlos Vémola letos slavil Vánoce nejprve 23. prosince ve Velké Británii se synem a nevlastni dcerou. Na Štědrý den už byl ale v Praze, aby v Podolí vyzvedl dceru Lili a partnerku Lelu.

Motor černého hummera zahřměl krátce po poledni před vstupem do porodnice a vystoupil z něj lehce nervózní český Terminátor. Když ale o chvíli později vycházel s dcerkou v náručí, zářil štěstím.

„Lili byla letos opravdu nejkrásnější dáreček, přivezl jsem si ji pod stromek,“ pochvaluje si Vémola. „Díky tomu dorazila i máma, která to má do Prahy daleko, přijela i s babičkou, byly u nás. Všichni se chtěli na Lilinku podívat. Pár dní na to k nám přišli přátelé. Takže pro mě tento rok byly Vánoce opravdu hodně povedené.“

Na letošní Štědrý den tak čtyřiatřicetiletý bijec z Olomouce rozhodně nezapomene. „Já nikdy vánoční shon neprožívám, tím že jsou děti malé, tak se pro ně nakupuje snadno, mají radost ze všeho. Nejsem úplně vánoční typ, dělám to každý rok hlavně pro děti. Zdobím celý dům světýlky. Letos jsem to udělal i v Čechách, v Anglii to dělám každý rok,“ říká bojovník a táta v jedné osobě. „V Čechách každoročně vypouštím kapra, a tím pro mě Vánoce většinou končí. Letos to díky Lili bylo takové kouzelné. Narodila se dříve, jako by na Štědrý den chtěla být mezi námi,“ dodává nadšeně Terminátor.

Vémola byl u porodu už podruhé. Poprvé tomu bylo při narození syna Karlose juniora. Veliké poprvé ale prožila jako prvorodička jeho partnerka Lela Ceterová.

„Můj porod 18. prosince byl neplánovaný, přišlo to spontánně, praskla mi voda a hned se šlo na operaci, císařský řez. Vše bylo tak rychlé, že jsem se ani nestihla stresovat. Nebylo kdy. Jsem ohromně šťastná, že to přišlo tak náhle, protože Lilinka mohla být na Vánoce s námi,“ netají nadšení čerstvá maminka. „Vše se děje pro něco, mělo to tak být. Hlavně jsem šťastná, že porod dopadl výborně. Byla jsem v těch nejlepších rukách. Když mi Lili ukázali, tak to byl pocit, jaký se nedá ani popsat. Žena najednou zažije tu největší lásku. A bude trvat po celou dobu mého života, protože ji od prvního okamžiku miluji. Jsem neskutečně šťastná máma. Je to úžasné,“ září štěstím Lela.

A jak se choval Terminátor u porodu? „Ptal jsem se ho, jestli chce být při tom, odpověděl, že na stresové situace je zvyklý a že se nebojí. Zvládl to úplně v pohodě, komunikovali jsme spolu při operaci a byl naprosto v klidu. Samozřejmě, že ho to trochu dostalo, byl naměkko, ale choval se profesionálně,“ prozrazuje Hynek Heřman, primář porodnice v Podolí.

Karlos a Lela jsou jedním z nejsledovanějších párů v Česku, kdo by ale čekal chování namyšlených celebrit, byl by na omylu. „Všichni z týmu říkali, že je Lela velice milá. Někdy jsme zvyklí na určité hvězdné manýry, ale to v tomto případě nebylo. Vše proběhlo naprosto bez problémů a ve vstřícné atmosféře,“ dodává primář.

To potvrzuje sama nadšená maminka. „V nemocnici mi bylo velmi dobře, starali se o mě skvěle. Ohromně ochotní doktoři a personál,“ chválí Lela. „V tu noc po operaci jsem nemohla usnout, i když jsem byla strašně unavená. Měla jsem ale v sobě takové emoce… Je to tak silný životní okamžik, že se nedá usnout. A to, že jsme si mohli Lili přivézt na Štědrý den domů? Nejkrásnější Vánoce v životě. Nikdy na ně nezapomenu.“