Vémola, Marpo či Kincl o McGregorovi: Hašek MMA. Konec? Jen reklama | iSport.cz

České hvězdy okomentovaly konec Connora McGregora v MMA • FOTO: Koláž iSport.cz Je to skutečný konec, nebo jen hra? Ani osobnosti tuzemských bojových sportů se nedokáží shodnout na tom, je-li ohlášený odchod Conora McGregora opravdový, nebo zda se jedná jen o další z jeho skvělých marketingových tahů. „Vyvíjí tlak na UFC, už ztratil motivaci, měl odejít už dříve,“ říkají v anketě čeští a slovenští bijci a trenéři o irském bouřlivákovi. Projděte si, co na McGregorův krok říkají Karlos Vémola, Marpo, Patrik Kincl, David Dvořák, Jaroslav Pokorný či Miloš Petrášek. Otázky, na které české hvězdy odpovídaly: Co říkáte na prohlášení Conora McGregora o odchodu do důchodu? Co pro vás McGregor znamená? Věříte, že se jedná o definitivní konec jeho sportovní kariéry?

Karlos Vémola (MMA zápasník) 1) „Slyším to poprvé. Mám z toho smíšené pocity. Jestli si třeba začíná uvědomovat, že na světovou špičku už nemá a nechce si zkazit jméno… Nebo chce možná vydělat později o to víc peněz. Když toho nechá na dva tři roky, tak mu pak za návrat zaplatí úplný nesmysl. Nevím co na to říct. Připadá mi na konec kariéry moc mladý.“ 2) „Znamená pro mě ohromně moc. Je to Muhammad Ali MMA. Jako je právě Ali v boxu Tím Největším, tak v MMA je to Conor. Není největším zápasníkem, ale jen díky němu zná UFC celý svět. Šel proti Floydu Mayweatherovi, dělal neuvěřitelné tahy. Je to veliká persona.“ 3) „Nevím, ale myslím si, že je to jeden z jeho dalších geniálních tahů. Myslím, že takhle mladý v důchodu nevydrží a bude mu to chybět.“ Liberec - Mladá Boleslav: Karlos Vémola vhodil čestné buly 720p 360p REKLAMA

Patrik Kincl (MMA zápasník) 1) „Osobně jsem zvědav, jestli to myslí vážně, nebo jestli jde jen o tlak na UFC k touženému podílu ve společnosti.“ 2) „Učebnicový příklad amerického snu. Cílevědomý a chytrý sportovec a velký dříč. Z nuly se vypracoval na světovou superstar s přesahem mimo bojové sporty, které neuvěřitelně zpopularizoval. Jeho zápasy patří mezi nejsledovanější v UFC. Magazínem Forbes byl po zápase s Mayweatherem zařazen mezi 10 nejlépe placených sportovců světa. Dnes jde i o úspěšného podnikatele, který slaví úspěch se svou whiskey a rozjíždí nové aktivity.“ 3) „Nedivil bych se. Už potom co vybojoval jako první zápasník titul ve dvou váhových kategoriích a odboxoval zápas s Mayweatherem, jsem nevěřil, že ho v UFC ještě někdy uvidíme. Jeho poslední zápas s Chabibem už byl jiný. Nebyl to ten starý hladový Conor McGregor, a tak si myslím, že odchod je logické řešení. Rozhodně bych mu to přál.“

Machmud Muradov (MMA zápasník) 1) „Je to podle mě správné rozhodnutí. Nemá už motivaci, jakou měl dříve.“ 2) „Jako zápasník MMA dokázal maximum. První šampion dvou váhových kategorií. Je to frajer. Můj táta MMA vůbec nesleduje, ale jeho zná. Mám pro McGregora jenom respekt za to, co udělal pro náš sport. Nicméně nelíbilo se mi vždy jeho chování.“ 3) „Ano.“

Marpo (rapper a zápasník) 1) „Pravděpodobně je to jen promo na další mnohem lépe placený fight.“ 2) „Dostal MMA do širokého povědomí, takže je určitě legenda!“ 3) „Jak už jsem říkal: určitě ne. Neznám zápasníka, co by chtěl ukončit kariéru prohrou.“ Marpo porazil Rytmuse! Slovák zvládl všech šest kol, podívejte se na duel rapperů 1080p 720p 360p REKLAMA

Jiří Procházka (MMA zápasník) 1. „Myslím si, že to měl udělat už před zápasem s Chabibem.“ 2. „Conor je pro mě vzor v některých ohledech. Určitě to není kvůli chování kolem zápasů, ale co se týče boje, je to unikát.“ 3. „Myslím si, že ano. Největší vrchol byl box s Mayweatherem a získání dvou titulů ve dvou váhovkách. Nemyslím si, že by měl chuť dokazovat víc.“

Daniel Barták (trenér MMA) Přední MMA trenér Daniel Barták • Foto czechfighters.cz 1) „Abych řekl pravdu, tak mě to nijak nezasáhlo. Za poslední dva a půl roku měl jeden zápas, takže víc by mě zaujalo, kdyby se vrátil do klece.“ 2) „Conor je pro mě synonymem amerického snu, psychologických válek slov a skvělého atleta. A také velmi kontroverzní osobnosti.“ 3) „Nevěřím. Spíš si myslím, že je to takový Dominik Hašek MMA.“

Michal Martínek (MMA zápasník) 1) „Čekal jsem u něj něco podobného... Každý má svou cestu. Hodně jsem o něm četl a z informací, co mám o jeho osobě a z vyjádření, co dává ven, atd. Myslím si, že jemu spíš než o život bojovníka šlo o to zabezpečit sebe a svou rodinu. A taky se mu to povedlo a už vyhodnotil, že nemusí dále bojovat. Takže můj názor je, že je to multitalentovaný sportovec na to, jaký má životní styl a dokázal to, oč mu šlo. Zabezpečit se, být bohatý a slavný.“ 2) „Zbožňoval jsem jeho styl boje, jeho čtení hry, reflexy rychlost a bomby. Jeho životní styl není cesta, s níž bych se ztotožňoval, takže za mě kontroverzní persona a určitě jeden z MMA zápasníků, na kterého lidi budou vzpomínat ještě hodně let.“ 3) „Myslím si, že mu už nejde o ligu, postavení, body atd. Ale jestli přijde nějaký money fight, že si rád zas užije slávu, peníze a zapas se vším všudy. Ale u něj člověk nikdy úplně neví, ale pravidelné bojovaní kvůli rekordům a postavení v tabulce si myslím, že ho už nezajímá.“

Ľudovít Klein (slovenský MMA zápasník) 1) „Jestli je tomu opravdu tak, vůbec se mu nedivím. Když začínal, neměl peníze. Měl proto velikou motivaci trénovat a bojovat. Teď má vše, na co si jen pomyslí. Takže si myslím, že už tam není dřívější motivace. Je to pochopitelné. Když to tak cítí, má to tak být.“ 2) „Conor je pro mě člověkem, který nejvíc zviditelnil náš sport, za což mu patří veliké díky. Myslím, že si zaslouží veliký respekt a uznání.“ 3) „Těžko říct. Doufám, že ne. Určitě bych ho ještě rád viděl v oktagonu.“

David Kozma (MMA zápasník) 1) „Já jeho odchod do důchodu trošku čekal už po boxerském zápase s Floydem. Vydělal strašný balík, tak jsem si myslel, že už určitě nebude mít motivaci dál zápasit.“ 2) „Conor je pro mě ikona moderního MMA. Díky němu se dostalo mezi lidi, kteří předtím tenhle sport vůbec neznali. Vždy jsem rád sledoval jeho zápasy a bavila mě i ta show, kterou dělal před tím.“ 3) „Vůbec nevím. Už spousta sportovců ukončilo kariéru, a pak se zase vrátili. Je to ještě mladý kluk, tak si může dát pauzu a za tři roky se zase vrátit. Uvidíme.“

David Dvořák (MMA zápasník) David Dvořák se raduje ze svého triumfu nad Zakou Fatullazadem na XFN 15 • Foto Michal Beránek / Sport 1) „Podle mě je to správné rozhodnutí. Vydělal tolik peněz, že nemá zapotřebí zápasit. Tolik toho dokázal, že nemusí už nikdy nikomu nic dokazovat. Navždy změnil scénu MMA. Ať ho milujete nebo nenávidíte, tak tento sport zviditelnit jako nikdo na světě. Zaslouží si konec a věnovat čas rodině a jiným věcem. Udělal to dobře. Na MMA musí být motivace a nenapadá mě nic, co by ho mohlo motivovat dál zápasit.“ 2) „Znamená pro mě velkou ikonu MMA. Nejsem jeho fanoušek a popravdě ho moc nemusím, ale za vše, co dokázal, má můj obrovský obdiv a respekt. Je neuvěřitelný sportovec a obchodník. Nicméně bude fajn, když už se po zápasech v kleci nebude nikdo prát a nebudou po sobě házet vozíky.“ 3) „Nevěřím. Podle mě se vrátí v nějakém mega zápase. Buď s Floydem, nebo Andersonem Silvou. Prostě obrovský money fight a zavzpomínat na staré časy. Zápaseni má v sobě, toho se je tak nezbavíte.“ Kincl: Dvořák teď bude atraktivní pro světové organizace 1080p 720p 360p REKLAMA

Vasil Ducár (boxer, kickboxer a MMA zápasník) 1) „Tak nějak jsem to očekával. Jakýmkoliv dalším zápasem už může jen tratit.“ 2) „Je to ikona, showman. Přispěl k propagaci MMA. Jako člověk… Nevím do jaké míry je takový, jak se zdá, nebo jestli je to jen hra.“ 3) „Podle mě to neví ani on sám. Pokud přijde pohádková nabídka, neodmítne. Hlavně napsal, že končí s MMA. O boxu a zbytku nepíše nic.“ (směje se)

Marek Lončák (trenér bojových sportů) 1) „Myslím, že je to jeden z jeho dalších geniálních tahů, jak na sebe upozornit.“ 2) „Zjednodušeně průkopník MMA. Co se týče popularizace tohoto sportu, odvedl nejlepší možnou práci, i když někdy kontroverzním způsobem.“ 3) „Myslím, že je ve věku, kdy si to za velmi zajímavou finanční nabídku může ještě v klidu rozmyslet.“

Miloš Petrášek (MMA zápasník) 1) „Pokud je to pravda, tak co se týká jeho sportovní kariéry asi nejlepší rozhodnutí, které mohl udělat. I po porážce s Chabibem ho lidé stále vidí jako jednoho z nejlepších zápasníků na světě a takhle stále odejde jako legenda. O to smutnější je to pro nás, kteří milujeme jeho jedinečný styl a každý turnaj, na kterém vystupoval, se stával něčím výjimečným.“ 2) „Fenomén. Člověk, který dokázal a dokáže strhnout davy. Na začátku všemi nenáviděný a postupem času milovaný. Je skoro nemožné, aby někdy někdo napodobil to, co udělal pro MMA.“ 3) „Ani náhodou. (směje se) Conor je podle mě jeden z největších podnikatelů, kteří se ve sportu kdy objevili. Jeho konto podle mého není ještě dostatečně nasyceno, a když jste CMG a víte, že máte prakticky moc vydělat na čemkoli, tak ještě není čas udělat papá.“

Jaroslav Pokorný (MMA zápasník) 1) „Nevím, co si mám myslet, ale přijde mi to takové zvláštní. Ohlásit konec na sociální síti není zrovna úroveň Conora.“ 2) „Skvělý zápasník, bavič, provokatér a mistr rétoriky.“ 3) „Potřebuje si nejspíš odpočinout a trošku se uklidit od mediálních povinností. V poslední době byl na něj velký tlak, který v kombinaci s rodinným životem nejde dohromady. Můj kondiční trenér spolupracuje s výživovým poradcem Conora a od něj vím, že v soukromém životě to je pohodový chlapík a nedávno svého poradce znovu přivolal a to by nejspíš nedělal, kdyby se rozhodl končit kariéru. Ale třeba se probudil a zjistil, že už dál pokračovat nechce. Všechno ukáže čas.“