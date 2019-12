Jakub Lauko na MS do 20 let zřejmě dohrál. Má zraněné koleno | iSport.cz

Česká hokejová reprezentace do 20 let zřejmě přišla hned v prvním zápase na juniorském mistrovství světa v Ostravě o jednoho z lídrů Jakuba Lauka. Útočník Providence se v 52. vteřině zápasu skácel po ošklivém střetu po střetu s Jegorem Sokolovem a Dmitrijem Voronkovem a musel opustit led v doprovodu lékařů, do utkání se už nezapojil. Podle prvních zpráv má zraněné koleno, jasno o jeho dalším osudu na šampionátu bude po pátečním vyšetření.

První střídání, první setkání s pukem, rána do kolena a konec. Jakub Lauko, který má být nejúdernější zbraní českého týmu na mistrovství světa v Ostravě a Třinci, opouštěl led už v první minutě. Po šesti vteřinách svého pobytu na ledě. Senzačnímu vítězství národního týmu 4:3 nad Ruskem přihlížel po prvním ošetření jen v civilu a o berlích.

„Je to v prd...!“ neskrýval své zklamání z nešťastného zranění Lauko. Podrobné vyšetření ho teprve čeká, nicméně sám se cítil mizerně. S pravým kolenem už v minulosti problémy měl a noha se mu po střetu s útočníkem Jegorem Sokolovem vytočila do hodně nepříjemného úhlu. Už když opouštěl v bolestech led v doprovodu ošetřujícího týmu a spoluhráčů, byl naštvaný. Zklamaně třísknul hokejkou.

Jakub Lauko má být společně s brankářem Lukášem Dostálem jednou z klíčových osobností národního týmu na šampionátu v Ostravě a Třinci. Na mistrovství světa do 20 let hrál už dvakrát, má nejvíc zkušeností, válí už v seniorské AHL. Pro český tým je to zároveň „vymodlená“ posila, dorazil na kemp jako poslední. Na začátku prosince měl totiž po ráně loktem do obličeje lehký otřes mozku a Providence Bruins, potažmo hlavní organizace Bostonu, důkladně šetřila jeho zdravotní stav. První prohlídkou Lauko neprošel, uspěl až na druhé.

„Nevěděl jsem, co to se mnou udělá, až se zvednu. Ale když mě sundali z nosítek, cítil jsem se dobře, neměl jsem žádné příznaky, byl jsem v pohodě. Jsem rád, že to vyšlo,“ pochvaloval si Lauko, který se na mistrovství světa před domácím publikem těšil od svých patnácti let. Věřil, že na něm jsou schopni s podceňovanou partou překvapit.

Bruins prospect Jakub Lauko injures his leg 53 seconds into the WJC pic.twitter.com/KDxLWZjMK5 — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) December 26, 2019

Po nešťastném zranění se český tým semknul i za něj. „Je to vždycky nepříjemné, když váš spoluhráč leží na zemi v bolestech, ale možná nás to nakoplo a semkli jsme se pro něj,“ přitakal kapitán Libor Zábranský. Podobně mluvil i brankář Lukáš Dostál. „Já ten zákrok ani neviděl, s Kubou jsme velcí kamarádi, takže mě to mrzelo,“ líčil český brankář. „Na druhou stranu jsem se musel soustředit na svůj výkon, tyhle věci mě nemohou ovlivnit. Museli jsme to vzít jako fakt.“

Trenér Varaďa ocenil, že i bez klíčového útočníka si český tým s Ruskem poradil. „Kluci byli nastavení dobře, že se Jakub zranil, to je prostě součást hry. Větší prostor dostali jiní hráči, kteří za to vzali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků